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На військовому полігоні у Чехії стався вибух. Є постраждалі
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На військовому полігоні у Чехії стався вибух. Є постраждалі

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У Чехії сьогодні, 17 червня, на військовому полігоні Лібава вибухнули боєприпаси. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Повідомили у Збройних силах Чехії у соцмережі X.

"Ми маємо справу з серйозною аварією на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

Допомога постраждалим вже надається, до рятувальної операції залучено гелікоптер. Там додали, що встановленням причин вибуху вже займається чеська військова поліція.

У 2014 році на складі з боєприпасами в чеському містечку Врбетіце також стався вибух, тоді загинули двоє людей.

У 2021 році спецслужби Чехії отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року. Тоді чеська поліція оголосила у розшук ймовірних співробітників російського ГРУ Олександра Петрова і Руслана Боширова, які в жовтні 2014 року приїжджали до Праги, а також у Злінський край, де розташоване Врбетіце.

Наприкінці квітня цього року Поліція Чехії завершила розслідування справи стосовно вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце та офіційно підтвердила, що відповідальними за інциденти були агенти російської військової розвідки.

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