Дуда хоче, щоб паливні трубопроводи НАТО протягнули до східного флангу Альянсу

Стратегічні трубопроводи НАТО, якими постачається паливо для військової техніки, мають покривати цілу територію Альянсу, а тому мають бути прокладені на східний фланг.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає "Укрінформ".

"Я ініціюватиму, щоб стратегічні паливні трубопроводи НАТО, які закінчуються в західній Німеччині, де колись вони були проведені під час "холодної війни", були продовжені до східного флангу. Відтоді НАТО розширилося, відтак ціла територія країн Альянсу має бути покрита цими трубопроводами", — сказав польський президент.

За його словами, стратегічні постачання палива для військових потреб необхідні під час кризових ситуацій, тому це є стратегічним питанням.

Дуда зазначив, що на саміті НАТО він також порушуватиме питання щодо необхідності підняття мінімального рівня витрат на оборону серед країн НАТО до 3% від ВВП країн.

Станом на сьогодні країни НАТО мають виділяти на оборону не менше 2% від ВВП.

Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 23 члени Альянсу почали витрачати принаймні 2% ВВП на оборону і за останні чотири роки кількість членів Альянсу, які досягли таких витрат на оборону, зросла більш ніж удвічі.

14 лютого стало відомо, що у 2024 році члени Альянсу інвестують в оборону 380 мільярдів доларів, що вперше становитиме 2% їхнього сукупного ВВП.