Торік військові витрати у світі зросли на 6,8% — SIPRI

Загальні світові військові витрати у 2023 році сягнули 2 443 мільярдів доларів США, що на 6,8% більше у порівнянні з 2022-м. Це є найбільшим зростанням починаючи з 2009 року.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зазначається, що вперше з 2009 року військові витрати у світі зросли в усіх п’яти географічних регіонах, визначених SIPRI, при цьому особливо значне зростання зафіксоване в Європі, Азії та Океанії й на Близькому Сході.

Зокрема Україна у 2023-му посіла восьме місце за обсягом військових витрат, які збільшилися на 51% до 64,8 млрд доларів.

Військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських. Але протягом року Україна також отримала щонайменше 35 млрд доларів військової допомоги, зокрема 25,4 млрд від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України становили приблизно 91% російських витрат.

Водночас військові витрати РФ зросли на 24% до приблизно 109 млрд доларів США у 2023 році, що на 57% більше, ніж у 2014 році, коли Росія окупувала Крим.

Серед іншого у 2023 році військові витрати 31 країни-члена НАТО становили 1 341 млрд доларів, що дорівнює 55% світових військових витрат.

Також військові витрати США зросли на 2,3% до 916 млрд доларів у 2023 році, що становить 68% загальних військових витрат НАТО.

За словами старшого наукового співробітника Програми військових витрат і виробництва озброєнь в SIPRI Нань Тіаня таке безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки.

У SIPRI зазначили, що усі зміни у відсотках відображено в реальному вираженні (постійні ціни 2022 року). Військові витрати охоплюють усі державні витрати на поточні військові сили та діяльність, включаючи зарплати та виплати, операційні витрати, придбання зброї та обладнання, військове будівництво, дослідження та розробки, а також центральне управління, командування та підтримку. Тому SIPRI не заохочує використання таких термінів, як "витрати на озброєння", коли йдеться про військові витрати, оскільки витрати на озброєння зазвичай становлять лише меншість від загальної суми.

14 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг інформував, що у цьому році 18 з 31 країн-членів Альянсу витратить 2% свого ВВП на оборону. Загалом союзники НАТО в Європі у 2024-му витратять на оборону 380 млрд доларів – це 2% їх сукупного ВВП.