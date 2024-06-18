Генсек НАТО Єнс Столтенберг зустрівся у Білому домі із Байденом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі у Вашингтоні в понеділок, 17 червня.

Про це повідомили на сайті НАТО.

Столтенберг оголосив, що у 2024 році витрати на оборону європейських членів Альянсу та Канади зросли на 18%, що є "найбільшим зростанням за десятиліття".

Крім того, він підтвердив, що 23 члени Альянсу почали витрачати принаймні два відсотки ВВП на оборону. За останні чотири роки кількість членів Альянсу, які досягли таких витрат на оборону, зросла більш ніж удвічі.

Столтенберг подякував президенту Байдену за його лідерство та тверду відданість НАТО. Він підкреслив, що НАТО робить Америку сильнішою, просуваючи інтереси США.

Щодо України Генеральний секретар наголосив на необхідності продовжувати надавати довгострокову підтримку, стверджуючи, що чим сильнішою буде підтримка України, то швидше закінчиться війна Росії.

Столтенберг привітав 10-річну двосторонню безпекову угоду між США та Україною. Очікується, що на Вашингтонському саміті лідери домовляться про більшу роль НАТО в координації безпекової допомоги та підготовки для України.

До зустрічі із Байденом Столтенберг виступив з промовою в Wilson Center. Він наголосив, що безпека Європи та міцність НАТО є життєво важливим національним інтересом Сполучених Штатів.

Говорячи про стримування та оборону, Генеральний секретар сказав, що європейські союзники "роблять набагато більше для своєї колективної безпеки". Він зазначив, що з 2022 року "понад дві третини європейських оборонних придбань були здійснені американськими фірмами".

Генеральний секретар перебуває з тижневим візитом у Північній Америці. У вівторок він зустрінеться з державним секретарем Ентоні Блінкеном і поспілкується з сенаторами. У середу Столтенберг вирушить до Оттави, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він повернеться до Вашингтона в четвер, щоб зустрітися з радником з національної безпеки Джейком Салліваном і членами Конгресу США.