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Столтенберг заявив про безпрецедентне зростання інвестицій членів НАТО у оборону
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Столтенберг заявив про безпрецедентне зростання інвестицій членів НАТО у оборону

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Столтенберг заявив про безпрецедентне зростання інвестицій членів НАТО на оборону
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі 28 жовтня 2023 року. Фото: AP

У 2024 році члени НАТО в Європі інвестують в оборону загалом 380 мільярдів доларів США, що вперше становитиме 2% їхнього сукупного ВВП.

Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

За словами Столтенберга, за останні кілька місяців Альянс погодив контракти на 10 мільярдів доларів. І лише цього тижня Німеччина розпочала будівництво нового заводу патронів у Нижній Саксонії. На повній потужності він вироблятиме близько 200 000 артилерійських снарядів на рік, а також сприятиме повному забезпеченню ресурсами наших нових оборонних планів, сказав Столтенберг.

Генсек НАТО відзначив, що з моменту оголошення інвестиційних зобов'язань у 2014 році європейські члени Альянсу і Канада виділили додатково на оборону понад 600 мільярдів доларів США.

“Минулого року ми спостерігали безпрецедентне зростання на 11% серед європейських членів Альянсу і Канади. Цього року я очікую, що 18 членів Альянсу витратять на оборону 2% ВВП. Це ще одна рекордна кількість — шестикратне збільшення порівняно з 2014 роком, коли лише три члени Альянсу досягли цих цілей”, — сказав Столтенберг.

Він додав, що союзники ніколи не можуть сприймати мир як належне. Але, за його словами, не існує безпосередньої військової загрози проти жодного члена НАТО.

“НАТО і надалі гарантуватиме, що в Москві не залишиться місця для прорахунків щодо нашої готовності і рішучості захистити усіх членів Альянсу”, — наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що цього тижня також відбудеться засідання Ради НАТО-Україна та віртуальне засідання Української контактної групи з питань оборони під проводом США. Обидві ці зустрічі будуть присвячені підтримці з боку союзників.

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