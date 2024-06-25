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У повітряних кулях зі сміттям із КНДР виявили паразитів — Південна Корея
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У повітряних кулях зі сміттям із КНДР виявили паразитів — Південна Корея

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У повітряних кулях зі сміттям із КНДР виявили паразитів — Південна Корея
Повітряна куля зі сміттям і екскрементами, яку, як вважають, відправила Північна Корея. Куля летить над рисовим полем в Чхорвоні, Південна Корея, 29 травня 2024 року. REUTERS/Yonhap

У деяких наповнених сміттям повітряних кулях, надісланих Північною Кореєю до Південної Кореї, виявили паразитів. При цьому жодних шкідливих речовин виявлено не було.

Про це повідомило Міністерство у справах об’єднання Південної Кореї в понеділок, 24 червня, передає Yonhap .

“Численні паразити, такі як аскариди, власоглави та ниткоподібні черви, були виявлені в ґрунті, який містився у смітті”, — йдеться в прес-релізі міністерства.

Там додали, що паразити, ймовірно, походять із людських екскрементів.

Висновки ґрунтуються на дослідженні 70 повітряних куль.

Зазначається, що серед наповнених сміттям повітряних куль також виявили шматки одягу — краваток та синіх піджаків, що були порізані ножицями чи ножами. Цей одяг ідентифікували як предмети, раніше надані Північній Кореї південнокорейською компанією.

"Схоже, що Північна Корея пошкодила та надіслала ці раніше поставлені предмети, щоб висловити крайню ворожість до рекламних листівок і підкреслити ворожу позицію проти Південної Кореї", — сказав представник міністерства, який побажав залишитися анонімним.

Чиновник зазначив, що більша частина сміття складалася з макулатури та вінілу, а не звичайних побутових відходів. Він припустив, що влада Північної Кореї, можливо, не хоче розкривати подробиці повсякденного життя північнокорейців зовнішньому світу.

За останні тижні Північна Корея відправила понад 1000 повітряних куль зі сміттям на південь у відповідь на надсилання листівок південнокорейських активістів із засудженням північнокорейського режиму.

Протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї та консервативні активісти надсилали антипхеньянські листівки на Північ за допомогою повітряних куль, щоб заохотити північнокорейців повстати проти режиму сім’ї Кіма.

Північна Корея виступає проти цих пропагандистських кампаній.

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