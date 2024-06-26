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Північна Корея невдало запустила балістичну ракету
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Північна Корея невдало запустила балістичну ракету

ЗМІ
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Hwasong-18
Випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР Hwasong-18, Північна Корея, 13 квітня 2023 року. AP/KCNA

Північна Корея провела випробування гіперзвукової ракети, але ймовірно воно закінчилося невдачею після того, як ракета пролетіла близько 250 кілометрів.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap з посиланням на джерело у військових структурах.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що ракета була запущена з Пхеньяну або поблизу нього близько 5:30 ранку. Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять детальний аналіз.

Запуск відбувся після того, як Північна Корея різко розкритикувала прибуття до Південної Кореї американського авіаносця USS Theodore Roosevelt і попередила про вжиття заходів стримування проти того, що вона назвала "провокаційним актом".

Авіаносець прибув у Пусан 22 червня для участі в тристоронніх навчаннях Південної Кореї та Японії.

Запуск ракети також відбувся після того, як Північна Корея підписала договір про всеосяжну стратегічну співпрацю з Росією, під час візиту Путіна до Пхеньяна.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає різні ракети у бій Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.

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