Північна Корея невдало запустила балістичну ракету

Північна Корея провела випробування гіперзвукової ракети, але ймовірно воно закінчилося невдачею після того, як ракета пролетіла близько 250 кілометрів.

Про це пише південнокорейське видання Yonhap з посиланням на джерело у військових структурах.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що ракета була запущена з Пхеньяну або поблизу нього близько 5:30 ранку. Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять детальний аналіз.

Запуск відбувся після того, як Північна Корея різко розкритикувала прибуття до Південної Кореї американського авіаносця USS Theodore Roosevelt і попередила про вжиття заходів стримування проти того, що вона назвала "провокаційним актом".

Авіаносець прибув у Пусан 22 червня для участі в тристоронніх навчаннях Південної Кореї та Японії.

Запуск ракети також відбувся після того, як Північна Корея підписала договір про всеосяжну стратегічну співпрацю з Росією, під час візиту Путіна до Пхеньяна.

Випробування зброї у КНДР

У Північній Кореї ухвалили закон, який дозволяє використовувати ядерну зброю "у разі загрози". У документі зазначається, що Північна Корея застосує ядерну зброю у разі неминучого нападу на її керівництво або для того, щоб перемогти у війні.

КНДР час від часу запускає різні ракети у бій Східного або Жовтого морів, де бойові частини боєприпасу залишаються у воді. Це не подобається Японії та Південній Кореї, які разом із США обговорюють плани дій стримування КНДР, щоб "не бути під прицілом" Пхеньяна.