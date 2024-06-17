Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якщо союзники не продовжать підтримку України, то війна незабаром буде на території Євросоюзу та НАТО.

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

"Майже неможливо оцінити, скільки б це коштувало, якби нам довелося самим захищати свою свободу і безпеку. Зрештою, справа зводиться до одного: підтримка України також утримує війну подалі від нас самих", — заявила Бербок.

Також вона зазначила, що ускладнення ситуації в Україні може також призвести до нового напливу біженців.

"Програш був би фатальним — для вільної України та вільної Європи. Саме тому країна потребує більшої підтримки", — підсумувала міністерка.