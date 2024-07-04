У Великій Британії 4 липня — дострокові парламентські вибори

У Великій Британії сьогодні, 4 липня, відбудуться загальні вибори, на яких мільйони виборців мають обрати своїх місцевих депутатів, а також визначити, яким буде наступний уряд країни. Прем'єр-міністр Ріші Сунак вже проголосував на дільниці у Північному Йоркширі.

Про це пише ВВС.

Так, британські виборці вперше з грудня 2019 року визначаться із новим складом Палати громад і тим, яка політична сила сформує новий уряд.

Якщо партія виграє в 326 виборчих округах — це трохи більше половини кількості місць у Палаті громад — вона отримає більшість.

Голосування в 650 виборчих округах по всій Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії розпочинається о 7 ранку за місцевим часом і триватиме до 22 години. Екзит-пол має з’явитися о 22 годині, а детальні результати виборів очікуються рано в п'ятницю, 5 липня.

Як пише ВВС, станом на ранок прем'єр-міністр Ріші Сунак проголосував у Північному Йоркширі. Він і його дружина Акшата Мурті прийшли на свою виборчу дільницю в сільській раді в Норталлертоні приблизно через півгодини після відкриття дільниць.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мерті виходять з виборчої дільниці під час загальних виборів у Норталлертоні, Велика Британія, 4 липня 2024 року. REUTERS/Temilade Adelaja

Лідер лейбористів Кейр Стармер, який, як очікується, за підсумками виборів може очолити британський уряд, прибув до Віллінгем Тенентс Холу в Кентіш Тауні на півночі Лондона, щоб проголосувати разом зі своєю дружиною Вікторією.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Великої Британії Кейр Стармер і його дружина Вікторія Стармер виходять з виборчої дільниці під час загальних виборів у Лондоні, Велика Британія, 4 липня 2024 року. REUTERS/Maja Smiejkowska

Перший міністр Шотландії та лідер Шотландської народної партії Джон Свіні також віддав свій голос на виборах. Це сталося у сільській раді Беррелтона в селі Баррелтон у Блергоурі.

Лідер Шотландської національної партії Джон Свінні біля виборчої дільниці під час загальних виборів у місті Баррелтон, Шотландія, Велика Британія, 4 липня 2024 року. REUTERS/Russell Cheyne

Як пише Reuters, очікується, що, за підсумками виборів, після 13 років перебування при владі консерваторів, у Великій Британії наступним прем’єр-міністром, схоже, стане лідер Лейбористської партії Кейр Стармер.

За даними агенції, опитування громадської думки показують, що лівоцентристська партія Стармера має намір отримати переконливу перемогу, оскільки виборці відвернулися від консерваторів після періоду внутрішніх чвар і потрясінь, які призвели до зміни п’яти прем’єр-міністрів за вісім років.

“Сьогодні Британія може розпочати нову главу. Ми не можемо дозволити собі ще п’ять років під керівництвом консерваторів. Але зміни відбудуться, лише якщо ви проголосуєте за лейбористів”, — сказав Стармер у своєму зверненні до виборців у четвер.

При цьому прем’єр Британії Ріші Сунак, який призначив вибори на кілька місяців раніше, ніж очікувалося, останніми тижнями заявляв про небезпеку більшості лейбористської партії в парламенті.

Він звернувся до виборців із новим закликом до дня виборів, заявивши, що лейбористський уряд підвищить податки, завадить економічному відновленню та зробить Велику Британію більш вразливою в період геополітичної напруженості.

22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що отримав згоду від монарха держави Чарльза III на проведення дострокових виборів у парламент. За його словами, вони відбудуться 4 липня.

30 травня у Британії розпустили парламент перед достроковими виборами, які відбудуться 4 липня. Після розпуску кожне місце в Палаті громад стає вакантним.