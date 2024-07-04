За перше півріччя 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі ФОПів та закрились понад 1,5 тисячі підприємств. За цей же період зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів.

Про це свідчать дані YouControl.Market.

Майже 92 тисячі ФОПів припинили діяльність в Україні за перше півріччя 2024 року. Це на 54% більше, ніж за той же період 2023 року. Найбільше підприємців закрилося у травні та січні – понад 16 тисяч кожного місяця. Лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тисячі – у Дніпрі та 2,8 тисячі – у Львові.

Серед громад лідерами із найбільшою кількістю закритих ФОПів стали: Криворізька (Дніпропетровська область) – 1,4 тисячі, Кременчуцька (Полтавська область) – 780 та Білоцерківська (Київська область) – майже 600.

Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 44 тисячі (48%) ФОПів припинили жінки, а 47,7 тисячі (52%) – чоловіки.

Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі – понад 29 тисяч (на 44,8% більше, ніж торік), інформаційних технологій – майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг – 9,7 тисячі (60,8%).

Закриття підприємств

За перше півріччя 2024 року понад 1,5 тисячі компаній припинили діяльність, що на 15% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Найбільше підприємств закрили у Києві – понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187, Львівська – 127 та Запорізька – 96.

Серед громад найбільше компаній закривали у Криворізькій (Дніпропетровська область) – 42, Кам’янській (Дніпропетровська область) – 18 та Броварській (Київська область) – 15.

Секторами лідерами за кількістю закритих підприємств стали гуртова торгівля – 194 компанії, операції з нерухомістю – 148 та будівництво – 95.

Відкриття нового бізнесу

Водночас за перше півріччя 2024 року в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.