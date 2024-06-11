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В Україні схвалили стратегію з розвитку кредитування. Що відомо
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В Україні схвалили стратегію з розвитку кредитування. Що відомо

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Рада з фінансової стабільності схвалила стратегію з розвитку кредитування. Вона відображає цілісне бачення ключових засад розвитку кредитування в Україні та необхідних для їх реалізації дій, що сприятимуть стійкому відновленню української економіки.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Зазначається, що ухвалення стратегії відбулося на засіданні Ради з фінстабільності 6 червня 2024 року.

Мета стратегії — сприяння забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема, з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях.

В НБУ розповіли, що реалізація заходів стратегії відбуватиметься за двома напрямками:

  • активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану;
  • розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування.

"Впровадження стратегії з розвитку кредитування сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поверненню українців з-за кордону", — додали в Нацбанку.

Також було завершено розгляд питання встановлення рівня цільового показника для системи гарантування вкладів фізичних осіб. Рада з фінстабільності рекомендувала встановити цільовий показник на рівні 3,5% та досягнути цього рівня до 1 січня 2028 року. Це дасть можливість забезпечити наповнення системи гарантування вкладів фізичних осіб фінансовими ресурсами коштом банків та мінімізувати ризики участі держави у фінансуванні виплат.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

Раніше у Мінекономіки повідомляли, що у межах програми Ukraine Facility створюється механізм української гарантії обсягом 7,8 мільярда євро, яка забезпечить покриття ризиків, пов’язаних з роботою бізнесу через повномасштабну війну.

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