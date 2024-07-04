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14 бригад ЗСУ наразі недоукомплектовані зброєю — Зеленський
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14 бригад ЗСУ наразі недоукомплектовані зброєю — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю виданню Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю виданню Bloomberg. Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наразі є 14 бригад, які недоукомплектовані озброєнням, оскільки воно досі не надійшло від західних партнерів.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Bloomberg, відповідаючи на запитання журналістки щодо того, коли закінчиться "патова ситуація" на фронті.

Зеленський заперечив патову ситуацію на полі бою, назвавши її "проблемною" й підкреслив, що подібні ситуації можна вирішити за наявності бажання та відповідних "інструментів".

"У нас бажання є, але інструменти не прийшли. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети (військової допомоги — ред.) повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", – сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що не можна говорити про контрнаступальні дії, оскільки сьогодні Україні слід захистити те, що є.

"Ми хочемо (проводити — ред.) відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові до цього. Ми будемо готовими до цього, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", – пояснив він.

За його словами, це "найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням (про надання допомоги Україні — ред.) і реальним фактом ми маємо дуже довге очікування".

Раніше Зеленський також заявляв, що західні держави вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, що ускладнює становище ЗСУ. Також він наголошував, що Україна має лише близько 25% озброєнь, які потрібні для захисту власного повітряного простору.

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