Росія продовжує видобуток корисних копалин на південь від Дніпрорудного, що на Запоріжжі та вивозить залізну руду залізницею. Потяги прямують через Крим Керченським мостом до Росії. Саме тому російська влада прагне покращити транспортні мережі на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

У відомстві зазначають, що українські урядові джерела вже давно наголошують на крадіжці Росією української сировини з окупованих територій.

"В Україні є поклади залізної руди, вугілля, титану, урану, марганцю, золота і літію – ресурсів, які майже напевно є жаданими для Росії, але також є потенційними цілями, оскільки РФ прагне зруйнувати економіку України, перекриваючи доступ і руйнуючи інфраструктуру", – припускають у британській розвідці.

Також там нагадали, що один з російських окупаційних посадовців у Запорізькій області раніше заявляв, що триваюча модернізація та будівництво автомобільних і залізничних транспортних сполучень із Росією покращить лінії сполучень не лише для військової логістики, але й для "експорту" зерна та корисних копалин.

Водночас у розвідці вважають, що така діяльність не позбавлена ризику, оскільки потяги рухаються через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за атаки.

15 червня 2022 року адміністрація Запорізького залізорудного комбінату в Малій Білозерці заявила про втрату контролю за діяльністю підприємства. 29 червня того ж року тодішній голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що російські окупанти вивозять раніше видобуту залізну руду з території Запорізького залізорудного комбінату в Малій Білозерці, який знаходиться під їхнім контролем.

Що відомо про Запорізький залізорудний комбінат

За даними Forbes Ukraine Запорізький залізорудний комбінат входив до 100 найбільших приватних компаній 2021 року з прибутком у 2 млрд грн. У 2019‑му і 2020‑му роках він добував по 4,5 млн тонн агломераційної та мартенівської руди на рік. Головні споживачі сировини – "Запоріжсталь" Ріната Ахметова і металургійні компанії в Європі (чеська Trinecke zelezarny, польський ArcelorMittal, словацький U.S. Steel Kosice та інші). Частка експорту в обсязі продажів – 50,5%.