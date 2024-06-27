Журналісти редакції розслідувань Суспільного отримали від джерела список з даними 151-го російського військового фахівця, які тренують мобілізованих росіян. Частина з інструкторів, як вдалося встановити журналістам, воювала в Україні з 2014 року. Тепер вони не лише навчають російських військових, а й мають бізнес і нерухомість на окупованих територіях.

Про 12 інструкторів журналісти розповіли у матеріалі: 12 інструкторів окупанта: хто тренує мобілізованих росіян.

Українські зрадники – російські інструктори

68-річний полковник у відставці Малолєтко Анатолій Владіміровіч — командир рейдового батальйону.

Народився в селі Павлиші Кіровоградської області. Навчався у Росії, служив у радянських військах у Німеччині, воював в Афганістані.

Згодом отримав пропозицію стати першим окупаційним військкомом Криму. На цій посаді був майже три роки. Навесні 2015-го став організатором призову кримчан до армії РФ — одного з найбільших злочинів Росії на окупованому півострові.

Малолєтко у Криму став "зірковим" спікером для російської пропаганди – розповідав росіянам про черги служити в армії РФ. Скриншот з російського пропагандистського медіа "Газєта.ру"

Дружина Малолєтка — також етнічна українка. Вона родом з Оситняжки Кіровоградської області. Була військовослужбовицею.

48-річний рядовий В’ячеслав Москаленко вчить мобілізованих росіян працювати з протитанковими ракетними комплексами і станковими протитанковими гранатометами. Чоловік – родом з Куп'янська, має українське та російське громадянства.

В Україні Москаленко має кримінальне минуле та судимість за крадіжку, ймовірно, державного майна в особливо великих розмірах.

Зараз Москаленко проживає у Воронежі, де з 2014-го приєднався до "Центрального казачого войска IV", яке входить до "Всєросійского казачєго общєства". Представники "общєства", як і сам Москаленко, воюють в Україні з 2014-го.

Представники "казачєго общєства" з прапором "войска Донского". Москаленко — крайній праворуч. Фото з російських соцмереж

43-річний Денис Димченко навчав мобілізованих росіян стрільбі. Чоловік родом із селища Брилівки на Херсонщині. Нині це село окуповане Росією.

Денис Димченко. Фото з соцмереж Димченка, збережене в архіві сайту "Миротворець"

З 14 років він жив та навчався у Росії, а згодом вступив на юридичний факультет Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського і проживав у Сімферополі. Попри навчання в Україні, тяжів до “руского міра”.

Димченко воював проти України з 2014-го. Коли росіяни окуповували Кримський півострів, він приєднався до проросійських загонів “самооборони” і став членом “кримського козачого війська”. У пропагандистських ЗМІ його називали “символом ополчєнія”.

Попри війну на боці Росії, Димченко так і не позбувся українського громадянства.

Навчати російських військових Димченко більше не зможе. У квітні 2024 року вік загинув на Донецькому напрямку. Поховали терориста у Севастополі.

61-річний полковник російської армії Максаков Віталій Вікторович навчає мобілізованих росіян спеціальній підготовці і тактиці.

Рідним містом у соцмережах вказує кримські Саки. Раніше у Віталія було українське прізвище — Мірошниченко, яке він змінив у 2010-му.

Віталій Максаков у військовій частині українських прикордонників в Криму 3 березня 2014 року. Скриншот з відео з каналу Arthur Welf в Youtube

До окупації Криму Максаков мав бізнес у Ростові-на-Дону. У 2014-му, як ми з'ясували, Максаков був серед "зелених чоловічків", які окуповували Крим. У 2014-2015 роках – інструктором у так званих "апалчєнцов ДНР". Навички і бойовий досвід чоловік отримав у війнах в Афганістані, Придністров'ї та в Україні.

"Іх там нє било"

63-річний молодший сержант Карабаєв Жанбулат Тулігєновіч навчає російських військових закладати міни, а також застосовувати дрони і коригувати артилерію.

Чоловік родом з російського курортного містечка Соль-Ілецьк.

В Україні Жанбулат воював до повномасштабного вторгнення. У соцмережах він публікував свої фото у військовій формі, а також документи — зокрема, фото "тимчасового посвідчення особи у "ЛНР".

Жанбулат Карабаєв підписав, що це фото було зроблено перед відправленням, очевидно, на війну Фото з його соцмереж Жанбулат Карабаєв опублікував фото посвідчення — доказ того, що він є найманцем на війні проти України Фото з його соцмереж

Зараз Карабаєв має позивний "Жан" та продовжує воювати в Україні, ймовірно, у 8-й гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, відомій участю у боях під Іловайськом ще у 2014-му.

60-річний майор головного розвідувального управління СРСР Андрєєв Павєл Алєксєєвіч навчає мобілізованих росіян загальновійськовому бою, а також діям розвідувальних підрозділів.

Павєл Андрєв у соцмережах розказує, що він — розвідник. Фото з його соцмереж

Андрєєв — родом з міста Грозного. Перший бойовий досвід він отримав в Афганістані. За інформацією з "Миротворця", Андрєєв ймовірно, долучався до окупації українського Криму. А ще був членом незаконних збройних формувань на Донеччині.

Павєл Андрєєв є учасником повномасштабної війни в Україні. Після повномасштабного вторгнення він організував бізнес з продажу російських сім-карт.

Детальніше про 12 російських інструкторів читайте у розслідуванні Суспільного:

Що відомо

Журналісти редакції розслідувань Суспільного від початку повномасштабного вторгнення викривають російських військових, відповідальних за воєнні злочини в Україні:

Також журналісти редакції розслідувань у документальному фільмі “Черга на прощання” розповіли про проблеми з ідентифікацією зниклих безвісти в Україні та проаналізували особливості закупівлі і ситуацію з розвитком галузі FPV-дронів-камікадзе у серіалі «Дрони-камікадзе»