За рік на Бєлгородську область впали 38 російських КАБів — WP

У період з квітня 2023 року по квітень 2024 року на Бєлгородську область РФ впали 38 російських КАБів, хоча більшість з них не вибухнули.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на внутрішній російський документ.

Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою та переданий WP, містить електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні укази щодо ліквідації бомб та евакуації та, схоже, є продуктом Бєлгородського міського управління з надзвичайних ситуацій.

За даними ЗМІ, чотири бомби впали на Бєлгород, ще сім виявили у передмісті, 11 бомб були знайдені у Грайворонському районі. Та є й такі, які досі не знайшли через "складну оперативну ситуацію".

Ці планерні бомби є великими боєприпасами радянських часів з модернізованими системами наведення, які, за словами експертів, часто виходять з ладу, що призводить до ударів по території Росії.

Більшість бомб виявили мирні жителі — лісники, фермери або жителі сіл, що оточують місто. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби.

Російський телеграм-канал "Астра" підтвердив, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з тими, які воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих ЗМІ.

Газета зазначає, що, хоча бомби зазвичай не вибухають, одна з перших зафіксованих бомб, що впала на Бєлгород у квітні 2023 року, вибухнула впавши на жваву вулицю, утворивши велику вирву, вибивши вікна і викинувши припарковані автомобілі на дахи будівель. Удар стався вночі, однак, і жертв не було. Через день була знайдена друга бомба, що не розірвалася.

Російські військові тоді визнали, що причиною вибуху став “випадковий викид авіаційного боєприпасу” з російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Пізніше в документі було підтверджено, що це була КАБ-500.

4 травня 2024 року вже після періоду, охопленого документом, – ще одна бомба впала на Бєлгородщині, поранивши сімох людей і пошкодивши понад 30 будинків у невеликому населеному пункті. Посилаючись на джерело в екстрених службах, "Астра" повідомила, що це також був КАБ-500.

12 травня ще один вибух зруйнував кілька поверхів житлового будинку в Бєлгороді, в результаті чого загинули 17 людей. Російські військові звинуватили в цьому українську ракету, тоді як Conflict Intelligence Team, російська дослідницька група, що спеціалізується на розслідуваннях з відкритих джерел, заявила, що відео з місця події вказує на те, що це був результат ще одного випадкового бомбардування КАБ-500 або зенітної ракети, випущеної російською оборонною системою.

15 червня в місті Шебекіно під Бєлгородом стався вибух і обвалилася частина п’ятиповерхового будинку, в результаті чого загинуло щонайменше п’ятеро людей, що, ймовірно, стало наслідком чергової аварії планерної бомби.

За власними підрахунками телеграм-каналу "Астра", Росія випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України. Ці інциденти сталися за останні чотири місяці – той самий період, коли спостерігається значне збільшення використання планерних бомб.

Російський уряд не відповів на прохання прокоментувати документ або повідомлення про невдале застосування планерних бомб.

"Певний відсоток російських бомб бракований. Ця проблема існує відтоді, як вони почали використовувати ці комплекти УМПК, і вона не має принципового вирішення. Ми думаємо, що ці випадкові скиди викликані ненадійністю цих комплектів, що, схоже, не турбує ВПС Росії", — сказав Руслан Левієв, військовий експерт Conflict Intelligence Group.

9 червня у Повітряних силах повідомили, що за кілька тижнів у Збройних Силах України почнуть випробовувати керовані авіабомби (КАБи) українського виробництва.