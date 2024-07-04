"Зовсім інший графік". Зеленський не планує давати інтерв'ю Такеру Карлсону

Президент Володимир Зеленський не буде давати інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, адже в нього "зовсім інший робочий графік".

Про це у Facebook повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. Президент України має зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", — сказав він.

Напередодні американський журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським.

У лютому Карлсон взяв перше після початку вторгнення РФ в Україну інтервʼю як західний журналіст в очільника Кремля Володимира Путіна. Воно тривало понад дві години.

В інтерв’ю Путін більш прямо, ніж зазвичай, сказав, як він бачить завершення свого вторгнення в Україну: не воєнною перемогою, а угодою із Заходом про поступку української території Росії для припинення війни.

Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон колишній ведучий телеканалу Fox News. Саме там він здобув свою популярність. 54-річний Карлсон був надзвичайно впливовим, як ведучий нічного політичного ток-шоу між 2016 і 2023 роками, а після свого звільнення запустив шоу у соцмережі X (раніше Twitter).

У першому ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. До цього він неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про "американські біолабораторії в Україні" та казав, що підтримка України шкодить країнам Заходу.

Карлсон кілька разів "захищав" президента Путіна після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Він також назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", який "дружить з усіма у Вашингтоні".

У Росії Карлсона часто називають "авторитетним джерелом новин", особливо коли йдеться про війну в Україні. У вересні 2023 року канал новин "Россия 24" навіть почав транслювати довгі уривки його шоу "Такер на Х", дубльовані російською мовою.

Карлсон є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа, який виступає за скорочення допомоги Україні.