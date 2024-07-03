У Празі судять чоловіка за мародерство і незаконну службу в ЗСУ

У Празі судять 27-річного чеха Філіпа Сімана, який воював добровольцем в ЗСУ. Його обвинувачують у незаконній службі в українській армії та в мародерстві на війні.

Про це пишуть кореспонденти České noviny і Seznam Zprávy.

Сторона обвинувачення перерахувала, що Філіп Сіман вивіз з України. Він нібито вкрав окуляри Gucci, дихальну маску з літака, а також злитки із золота і срібла, коли проводив зачистки. Він також знімав берети та обручки з загиблих солдатів, зокрема в Бучі та Ірпені на Київщині.

За словами прокурора Мартіна Білего, Сіман вступив в український добровольчий батальйон "Карпатська Січ" наприкінці березня 2022 року. Він не мав дозволу від президента воювати в іноземній армії — а такий документ необхідний для всіх громадян Чехії, хто хоче йти на військову службу за кордон.

Прокурор сказав, що Сіман перебуває в Празі під вартою, адже є "обґрунтована підозра", що він може втекти.

Що сказав сам підозрюваний

Сіман заперечив, що працював контрактником, про що раніше сам заявляв в інтерв'ю виданню Seznam Zprávy. На запитання судді, чому він вигадав цю інформацію, чоловік відповів, що після повернення з території України був не в найкращому психологічному стані, вживав алкоголь, мав проблеми в сім'ї та стосунках.

Окуляри Gucci він забрав собі як згадку про друга і "не думав, що це буде проблемою". А дихальну маску він узяв, аби самому нею скористатися.

Також, за його словами, він зі своїм батальйоном мав завдання забирати все цінне з постраждалих районів і привозити це в штаб. Зокрема, електроніка могла бути корисною на предмет розвідданих.

Далі доброволець розповів, що йому доручили забирати речі у загиблих українців, аби ті вони не потрапили до рук росіян.

Сіман не згоден з обвинуваченнями проти нього. "Це неправда, що я використовував своє становище для мародерства", — сказав він судді Хані Крестиновій. Він нібито діяв заради своєї сім'ї, щоб забезпечувати її. Додав, що не знав про незаконність власних дій.

Фігурант також згадав про власний травматичний досвід, коли в Україні вперше став свідком убивства та зґвалтування.

Також чех обґрунтував, що поїхав в Україну, тому що його сім'я українського походження. Він знає, що не мав офіційного дозволу від президента Чехії воювати в іноземній армії, але керувався заявою прем'єр-міністра Петра Фіали. Той на початку березня 2022 року гарантував відсутність покарання для громадян, що поїхали в Україну на війну.

Раніше Суспільне писало, як 36-річний швейцарець Йона Нейдгарт із березня 2022 року воював в Іноземному легіоні ЗСУ. За законами Швейцарії, він може сісти в тюрму. 14 червня він здався поліції — спеціально в час Глобального саміту миру, аби привернути увагу до України. Його звільнили з-під варти. Видання Blick зазначає, що Нейдгарт може бути мішенню для російських шпигунів у Швейцарії.

Новину доповнено 6 липня о 18:05. Додано фотографію Філіпа Сімана.