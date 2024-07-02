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"Все добре, знову сталося диво". Асєєв отримав поранення на фронті
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"Все добре, знову сталося диво". Асєєв отримав поранення на фронті

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Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті
Військовослужбовець ЗСУ, письменник і журналіст Станіслав Асєєв під час інтервʼю Суспільному, Донеччина, 19 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Владислав Кравець

Письменник, журналіст, колишній в'язень Кремля та військовослужбовець ЗСУ Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті.

Про це Асєєв написав у соцмережі Х.

За його словами, з ним “знову сталося диво”.

“Цей осколок увійшов у шию, не зачепив артерію, застряг у м'яких тканинах. А осколок, який потрапив у груди, не зачепив легеню. Ще один витягли з вуха”, — написав Асєєв.

Він додав, що із ним все добре.

1 травня Асєєв повідомляв, що отримав на фронті контузію і потрапив до госпіталя.

У березні 2024 року стало відомо, що Станіслав Асєєв мобілізувався до лав Збройних сил України в піхотну роту на першій лінії оборони.

Станіслав Асєєв — військовослужбовець 109-ї окремої бригади територіальної оборони України. Письменник, журналіст, член Українського ПЕН-клубу. У 2017-2019 роках був у полоні підконтрольних Росії бойовиків угруповання "ДНР" в окупованому Донецьку. Пережите там описав у книзі "Світлий Шлях": історія одного концтабору".

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