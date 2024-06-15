Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Швейцарець, який 2 роки воював за Україну, вдома здався поліції. Яка його мета
ШВЕЙЦАРІЯУКРАЇНАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуСаміт мируВійнаСвітПодіїЛюди

Швейцарець, який 2 роки воював за Україну, вдома здався поліції. Яка його мета

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

36-річний швейцарець Йона Нейдгарт із березня 2022 року воював в Іноземному легіоні ЗСУ. За законами Швейцарії, він може сісти в тюрму. 14 червня він здався поліції — спеціально в час Глобального саміту миру, аби привернути увагу до України.

Про це пише видання Blick, яке раніше робило інтерв'ю з чоловіком, а зараз було присутнє на його затриманні.

Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. тому Йонові загрожує до 3 років ув'язнення. Він сам повернувся на батьківщину та здався поліції — перед Глобальним самітом миру щодо України. Своїм кроком він хоче висловити:

"Цей саміт — несерйозний. Якщо ви справді хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян на полі бою. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки".

Він додав, що не відступає від свого рішення боротися за Україну, а отже й за демократію. Нейдгарт не відкидає, що після імовірного ув'язнення повернеться в ЗСУ.

Чоловік народився в Цюріху, навчався в Берні і хотів стати шкільним учителем. 9 березня 2022 року він приїхав в Україну та вступив в Інтернаціональний легіон. Брав участь у контрнаступі під Харковом, у битві за Куп’янськ, воював під Бахмутом та на Луганщині. Після повернення у Швейцарію встиг побачитися з батьками, вони розуміють його рішення.

Йона Нейдгарт каже, що не боїться в'язниці, адже "звик спати в будь-яких умовах". Із собою взяв невеличкий рюкзак, де лише щітка, бритва та кілька нагород від України.

Нейдгарт написав книгу про свої два роки війни. Він не розуміє відмову своєї країни надавати військову підтримку Києву.

"Якби люди тут бачили той жах, від якого щодня доводиться страждати дітям, родинам і всім невинним людям в Україні, то вони б думали інакше" – переконаний чоловік.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

Команда Суспільне Новини працює в Бюргенштоці — слідкуйте за останніми новинами з саміту в нашому текстовому онлайні.

Топ дня
артилерист Хартії, військовий
Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото Важливо
Зеленський
Перший день Глобального саміту миру у Швейцарії, НАТО погодили план підтримки України. 843 день війни. Онлайн Важливо
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії Важливо
Саміт миру стане стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами що воюють
Саміт миру стане внеском у підготовку простору для перемовин між сторонами, які воюють — президентка Швейцарії
Президент України Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амгерд під час Саміту миру
Зеленський прибув на Саміт миру і зустрівся з президенткою Швейцарії

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Александр Стубб
Головним є обговорення миру загалом, а не конкретних пунктів формули — президент Фінляндії
Зеленський, Амгерд, глобальний саміт миру 15 червня, Швейцарія
Офіційне відкриття Саміту миру у Швейцарії — трансляція
Швейцарія, акція 15 червня
У Швейцарії відбулася акція привернення уваги до полонених українців
Приїдуть не всі лідери: чого очікувати від Саміту миру у Швейцарії
Приїдуть не всі лідери: чого очікувати від Саміту миру. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
На початок