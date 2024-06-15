Швейцарець, який 2 роки воював за Україну, вдома здався поліції. Яка його мета

36-річний швейцарець Йона Нейдгарт із березня 2022 року воював в Іноземному легіоні ЗСУ. За законами Швейцарії, він може сісти в тюрму. 14 червня він здався поліції — спеціально в час Глобального саміту миру, аби привернути увагу до України.

Про це пише видання Blick, яке раніше робило інтерв'ю з чоловіком, а зараз було присутнє на його затриманні.

Військова служба на користь іноземних держав є незаконною у Швейцарії. тому Йонові загрожує до 3 років ув'язнення. Він сам повернувся на батьківщину та здався поліції — перед Глобальним самітом миру щодо України. Своїм кроком він хоче висловити:

"Цей саміт — несерйозний. Якщо ви справді хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян на полі бою. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки".

Він додав, що не відступає від свого рішення боротися за Україну, а отже й за демократію. Нейдгарт не відкидає, що після імовірного ув'язнення повернеться в ЗСУ.

Чоловік народився в Цюріху, навчався в Берні і хотів стати шкільним учителем. 9 березня 2022 року він приїхав в Україну та вступив в Інтернаціональний легіон. Брав участь у контрнаступі під Харковом, у битві за Куп’янськ, воював під Бахмутом та на Луганщині. Після повернення у Швейцарію встиг побачитися з батьками, вони розуміють його рішення.

Йона Нейдгарт каже, що не боїться в'язниці, адже "звик спати в будь-яких умовах". Із собою взяв невеличкий рюкзак, де лише щітка, бритва та кілька нагород від України.

Нейдгарт написав книгу про свої два роки війни. Він не розуміє відмову своєї країни надавати військову підтримку Києву.

"Якби люди тут бачили той жах, від якого щодня доводиться страждати дітям, родинам і всім невинним людям в Україні, то вони б думали інакше" – переконаний чоловік.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак перед відкриттям Глобального саміту миру у Швейцарії, передає кореспондентка Суспільного.

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