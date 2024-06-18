Оптоволокно — не панацея. Як залишатися з інтернетом під час блекаутів

Світло вимкнули, а інтернет потрібен для термінової роботи. Що обрати — оптоволокно чи звичайні мідяні дроти? Що ще потрібно заживлювати, крім роутера, та як підібрати павербанк? Краще зарядна станція чи модем? Суспільне поговорило з Володимиром Коноваловим, керівником контакт-центру одного з українських інтернет-провайдерів. Він розповів про все це і порадив, як забезпечити безперебійний інтернет удома.

Оптоволокно

Восени 2023 року Мінцифри закликало українців переходити на технології Passive Optical Network (PON). "Це найсучасніша технологія, яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин. Зараз послугами таких провайдерів користуються 2,7 млн українців", — писав міністр Михайло Федоров.

Оптоволокно — це скляний кабель, і сигнал в ньому передається світлом, а не електричними імпульсами. Тож сам дріт без електроенергії запрацює. Проте мало лише оптоволокна, говорить Володимир. По-перше, потрібно, щоб провайдер заживив обладнання, яке роздає сигнал в домівки. Ідеться про світч, або мережевий комутатор. Воно має заживлюватися резервно на випадок відключень: чи генератором, чи акумулятором. "Всі ж кинулися заводити оптику у квартиру. Насправді це не панацея, бо все залежить від оператора. Наскільки він попіклувався, щоб його мережа працювала без світла", — каже Володимир.

По-друге, все одно доведеться заживлювати роутер у квартирі, до якого з одного боку підключається оптоволоконний кабель, а з іншого — ваші пристрої. При чому, мати звичайний роутер — недостатньо, бо до нього оптокабель не під’єднується. Є спеціальні роутери, але вони дорогі (від 150 доларів). Тож, до звичайного роутера потрібно мати ще окремий пристрій — медіаконвертер, через який і буде йти сигнал. Його теж треба буде заживлювати.

Перевага в оптоволокна лише одна, і то радше для провайдера, ніж для користувачів, каже Володимир: "З ним можна поставити одне обладнання десь у центрі мікрорайону. Умовно кажучи, на Бортничах в одному місці поставити один світч і роздати інтернет всім жителям Бортничів".

Швидкість інтернету

Швидкість передачі даних по оптоволокну — до 2,5 гігабіт/с, але вона залежить не лише від можливостей провайдера, а й від пропускної здатності вашого роутера та Wi-Fi-плати пристроїв.

"Припустимо, інтернет-провайдер може надати 100 мегабіт. Вам зі свого боку потрібно мати обладнання, котре зможе прийняти ці 100 мегабіт. У сучасних роутерів майже у всіх максимальна здатність — 1 гігабіт. Але якщо у вас старий ноутбук, наприклад, 2008 року, він прийме максимум 54 мегабіти", — говорить Володимир.

Та, на думку експерта, для пересічного користувача 20 мегабіт/с вистачає для всього, зокрема, дивитися відео в якості 1080p на стримінгових сервісах — Netflix, Apple TV, YouTube тощо. Велика швидкість необхідна хіба що геймерам.

Павербанк на роутер

Отже, для того, аби під час відключень електроенергії був інтернет, потрібно, щоб провайдер заживив своє обладнання, а також щоб було живлення для роутера у квартирі.

Дорожчий варіант для цього — зарядні станції, від яких можна заживити загалом прилади у квартирі.

Дешевший — павербанк. Щоб заживити роутер від нього, потрібно кілька речей. По-перше, роутер повинен підтримувати протокол Power Delivery, пояснює Володимир. По-друге, потрібен перехідник USB Type-A (класичний USB, як у флешки), з іншого боку якого має бути вихід на роутер. Для цього варто дізнатися характеристики роз’єму вашого роутера.

По-третє, щоб правильно підібрати павербанк, треба знати характеристики споживання електроенергії роутера. Це можна подивитися на наліпці на зворотному боці роутера чи в технічних характеристиках моделі, погугливши.

Володимир Коновалов зрештою пропонує такий варіант на випадок відключень електроенергії: уточнити в провайдера, чи заживлене його обладнання (звичайне, не оптоволокно, щоб не заживлювати додатково медіаконвертор) та на скільки вистачить заряду, а також підібрати павербанк до роутера.

Модеми

Ще один варіант як отримати інтернет під час відключень світла — 4G або 5G-модем. На вигляд він як невеличка коробочка (або як флешка — варіант такого пристрою — USB-модем). У нього вставляється сім-карта мобільного оператора. Причому не та сама, як у телефон, а спеціально для модемів (хоча може підходити й телефонна, це варто уточнити в оператора). 4G-мережа забезпечує швидкість завантаження даних до 700 Мбіт/с та передавання — до 90 Мбіт/с.

Якщо модем новий, він пропрацює 4-5 годин, потім його можна заживити й від павербанка.

Водночас якщо в мобільного оператора вийде з ладу вежа, то інтернету таки не буде. Володимир Коновалов радить дізнатися, який оператор найкраще працює у вашому районі під час відключень. Швидкість такого інтернету — знов-таки, буде залежати від мобільного оператора.

Електрика є, а сигнал слабкий: як розмістити роутер

Володимир просить не лаяти провайдерів, якщо у вас проблеми з сигналом, бо це залежить від багатьох факторів і часто — з боку споживача: "У 90% випадків щоб знову з’явився інтернет, треба витягнути роутер з розетки живлення на хвилину і вставити назад".

Щодо швидкості — якщо роутер старий, він буде менш швидким: "Треба просто зрозуміти, якщо ти його купляв 10 років тому і зараз хочеш, щоб через нього у тебе одночасно дивилися ютуб, серіали, а ти ще й проводив конференцію на скайпі — чудес не буває, такого не буде. У роутера є процесор, оперативна пам'ять. Він фізично не встигає обробити кількість запитів, котру ти на нього поширюєш. Інтернет почне гальмуватись, швидкість — знижуватись".

Ще Володимир радить пам’ятати кілька нюансів, щоб Wi-Fi-роутер давав добрий сигнал. Потрібно поставити його у географічному центрі квартири. Якщо помешкання велике, краще поставити не один, а два і більше, залежно від площі. І річ не тільки у відстані від роутера, а й у кількості стін — це перешкода. Негативно впливає також, наприклад, мікрохвильовка, не варто їх ставити поруч.

Володимир згадує випадок, коли споживач поставив роутер у шафу за дзеркало і сигналу фактично не було, бо дзеркало відбиває сигнал.

Так само треба пам’ятати, що роутер у вас не один — вони є в кожній квартирі й заважають одне одному, тому що працюють на тій самій частоті.

На сьогодні всі інтернет-провайдери працюють плюс-мінус однаково швидко та якісно, часом кооперуються, скидаються і прокладають один кабель в будинок, а вже потім розводять його на своє обладнання, підсумовує Коновалов: "Більшість з провайдерів — реально партнери. Конкурує лише маркетинг. На фоні цього виділяється лише "Старлінк". Але навряд чи хтось захоче платити додатково 70 євро на місяць, щоб його мати, якщо можна отримувати інтернет менше ніж за 10 доларів".