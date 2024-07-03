В умовах постійних відключень електроенергії в Україні, щоб у користувачів був мобільний зв'язок, потрібно, щоб у мобільних операторів був технічний персонал та безперебійне живлення базових станцій мобільного зв'язку.

Про це в коментарі Суспільному розповів голова підкомітету з кібербезпеки Комітету ВРУ з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.

Нардеп розповів, що в Україні існують два типи мобільного зв'язку: LTE та EDGE.

LTE-технологія — сучасніша. Вона забезпечує постійну наявність мобільного інтернету. Коли ж вимикається електроживлення, то оператори мобільного зв'язку вимушені перемикати свої мережі на EDGE, відключаючись від LTE, щоб зменшити енергоспоживання базових станцій і щоб мережа голосового зв'язку трималася якомога довше.

На думку Олександра Федієнка, нині ситуація та перспективи мобільного зв'язку в Україні є критичною: бракує персоналу через мобілізацію працівників, недостатній відсоток бронювання, непередбачувані й тривалі відключення світла й те, що багато які базові станції мобільного зв'язку не підключені до критичної лінії інфраструктури.

"Будь-яка базова станція яка працює на акумуляторах, у яких є цикл розряду і цикл заряду. Коли він 6 годин працював без електроживлення, він не може за 2 години зарядитись знову, а потім ще 6 годин працювати без електроживлення – просто не існує таких акумуляторів. А оці розриви в часі, коли живлення відсутнє, зростають і зростають. Коли ми дійдемо до 8 год на одну або до 10 на 1, то, я впевнений, що будь-яка цифрова інфраструктура розсипеться", — сказав голова підкомітету з кібербезпеки.

Щоби залишити хоча б EDGE-зв'язок, за словами Федієнка, можна зменшити кількість базових станцій, які будуть покривати територію населеного пункту: замість 2-3 станцій залишити одну.

"Я сподіваюсь, що, все ж таки, влада дослухається до пропозиції операторів, щоб підключати вузлові базові станції мобільного зв'язку до об'єктів, які є критичною інфраструктурою. Вони не вимикаються. Можливо, якось можна перебудувати електричну схему, щоб ці станції завжди трималися заживленими", — говорить депутат.

Друга велика проблема, крім власне доступу до живлення, який не розв'яже навіть наявність акумуляторів, — це проблема з персоналом. Технічних працівників мобілізують. Мінцифра зараз намагається розробити критерії, за якими будуть бронювати від мобілізації 100% технічних фахівців у ремонтних бригадах. Але станом на сьогодні цих критеріїв ще немає.

"Бракує людей. Оператор — це технічна історія. Дроти, акумулятори, генератори — це люди. Трактор десь перекопав дроти — треба або акумулятори міняти, або дроти ремонтувати. Людей не вистачає, і це збільшує в часі відновлення роботи мережі", — зауважив пан Олександр.

Третє, що пропонує Федієнко, — на рівні уряду прибрати будь-які мита для мобільних операторів на акумулятори, інвертори, запровадити пільги на паливо.

Також, за його словами, можна було б зробити так, аби розриви між наявністю і відсутністю електроживлення були зрозумілими, щоб оператори змогли планувати графік для ремонтних бригад, які будуть віялами змінювати акумулятори чи підвозити генератори. Бо за аварійних відключень по 8 годин розпланований графік операторів починає руйнуватися.

Що передувало

Напередодні, 2 липня, президент України Володимир Зеленський доручив віцепремʼєр-міністру — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки подати аналіз щодо операторів звʼязку. А саме — що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень.