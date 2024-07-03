З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія передала для українського війська допомогу на 6,75 мільярда чеських крон, що еквівалентно понад 288 млн доларів, або 270 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Чехії та міністерка Яна Чернохова.

"Уряд вперше опублікував список військової техніки, яку ми передали Україні, рік тому. Я обіцяла громадськості, що через деякий час ми зробимо це знову, і сьогодні я виконую свою обіцянку. З початку конфлікту Міністерство оборони ретельно оцінювало, що ми можемо надати, щоб не поставити під загрозу обороноздатність Чеської Республіки", — пояснює міністерка оборони.

Отже, з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року Чехія передала Україні:

8 одиниць авіаційної техніки, з яких 2 — цього року;

94 860 боєприпасів для гармат і гаубиць, 10 000 з яких — цього року

62 танки;

131 бойову машину піхоти;

26 машин хімічної розвідки;

16 повністю укомплектованих спеціальних машин протиповітряної оборони;

47 автомобілів;

13 гаубиць;

12 реактивних систем залпового вогню;

4900 реактивних снарядів;

645 протитанкових ракет;

8022 бронетранспортери;

128 мінометів;

17 400 мінометних мін;

435 зенітних установок;

41 258 000 одиниць вогнепальної зброї;

понад 4,2 млн боєприпасів.

За словами Чернохової, зараз на складах чеської армії не так багато надлишкової зброї, тож чеська допомога Україні не припиняється, "вона просто набуде іншої форми".

Урядовиця має на увазі ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України.

Чехія зробила внесок у 865 775 000 чеських крон (34,7 млн євро), які витратять на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника — чеської компанії STV GROUP.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

17 лютого президент країни Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передачу їх Україні.

21 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова сказала, що наразі до ініціативи приєдналися 18 країн, 15 із яких уже виділили гроші. Мета проєкту зараз — доставити до кінця 2024 року 500 тисяч снарядів в Україну.