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До Землі наближається "потенційно небезпечний" астероїд
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До Землі наближається "потенційно небезпечний" астероїд

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Астероїд
Астероїд. NASA

У четвер, 4 липня, поблизу Землі пролетить астероїд 2024 KQ1, який в NASA називають "потенційно небезпечним об’єктом".

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Довжина астероїда 180 метрів. Відстань від нього до Землі становитиме 3,5 млн км. Швидкість руху небесного об'єкта – 24 768 км/год.

У NASA зазначають, що якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді його вважають "потенційно небезпечним об’єктом". Астероїд 2024 KQ1 підпадає під два параметри одночасно.

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