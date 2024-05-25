Астрономи відкрили придатну для життя планету завбільшки із Землю

Міжнародна група астрономів у співпраці з космічними агентствами NASA та ESA виявили у космосі нову планету Gliese 12 b. Планета придатні для життя і розміром із Землю.

Про це повідомляє BBC.

Вчені з Університету Воріка, які брали участь у проєкті, заявили, що Gliese 12 b має таку саму температуру, яка у 2022 році була зафіксована у Великій Британії, і є однією з небагатьох відомих скелястих планет, де люди теоретично можуть вижити. Але відстань до планети в 40 світлових років означає, що вона надто далеко, щоб пізнати її краще.

"Це справді захопливе відкриття, яке допоможе нашим дослідженням планет, схожих на Землю, у нашій галактиці", — заявив астрофізик з Університету Воріка доктор Томас Вілсон.

Орієнтовна температура на поверхні планети становить близько 42C, але вчені сказали, що вони все ще не впевнені, якою була її атмосфера, якщо взагалі була така.

Він обертається навколо свого "сонця" кожні 12,8 днів і має такий же розмір, як Земля.

Планета, еквівалент Сонця, називається Gliese 12, є прохолодним червоним карликом, розташованим у сузір’ї Риб, і планета отримує в 1,6 рази більше енергії від своєї зірки, ніж Земля від Сонця, повідомили в університеті.

Команда використовувала дані із супутників NASA та ESA, щоб підтвердити існування планети та її характеристики, такі як розмір, температура та відстань від Землі.

"Дивно, але ця планета є найближчою до Землі планетою за розміром і температурою, яку ми знаємо. Світло, яке ми бачимо зараз, походить з 1984 року (40 років тому, — ред.) – саме стільки часу знадобилося, щоб досягти нас тут, на Землі. Таких планет, як Gliese 12 b, дуже мало, тому ми можемо так уважно вивчити одну з них і дізнатися про її атмосферу та температуру", — сказав Вілсон.

Співкерівник дослідження та докторант Единбурзького університету та Університетського коледжу Лондона Лариса Палеторп, сказала, що це "унікальний кандидат" для подальших досліджень атмосфери, щоб допомогти розкрити деякі аспекти еволюції Сонячної системи.

"Земля залишається придатною для життя, але Венера — ні через повну втрату води. Атмосфера Gliese 12 b може навчити нас багато чому про шляхи придатності для життя планет у міру їх розвитку", — сказала вона.