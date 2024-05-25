Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Астрономи відкрили придатну для життя планету завбільшки із Землю
КОСМОСNASAПЛАНЕТАСвітЗброя і технології

Астрономи відкрили придатну для життя планету завбільшки із Землю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Агентство NASA
Агентство NASA. Ілюстративне фото: Getty Images

Міжнародна група астрономів у співпраці з космічними агентствами NASA та ESA виявили у космосі нову планету Gliese 12 b. Планета придатні для життя і розміром із Землю.

Про це повідомляє BBC.

Вчені з Університету Воріка, які брали участь у проєкті, заявили, що Gliese 12 b має таку саму температуру, яка у 2022 році була зафіксована у Великій Британії, і є однією з небагатьох відомих скелястих планет, де люди теоретично можуть вижити. Але відстань до планети в 40 світлових років означає, що вона надто далеко, щоб пізнати її краще.

"Це справді захопливе відкриття, яке допоможе нашим дослідженням планет, схожих на Землю, у нашій галактиці", — заявив астрофізик з Університету Воріка доктор Томас Вілсон.

Орієнтовна температура на поверхні планети становить близько 42C, але вчені сказали, що вони все ще не впевнені, якою була її атмосфера, якщо взагалі була така.

Він обертається навколо свого "сонця" кожні 12,8 днів і має такий же розмір, як Земля.

Планета, еквівалент Сонця, називається Gliese 12, є прохолодним червоним карликом, розташованим у сузір’ї Риб, і планета отримує в 1,6 рази більше енергії від своєї зірки, ніж Земля від Сонця, повідомили в університеті.

Команда використовувала дані із супутників NASA та ESA, щоб підтвердити існування планети та її характеристики, такі як розмір, температура та відстань від Землі.

"Дивно, але ця планета є найближчою до Землі планетою за розміром і температурою, яку ми знаємо. Світло, яке ми бачимо зараз, походить з 1984 року (40 років тому, — ред.) – саме стільки часу знадобилося, щоб досягти нас тут, на Землі. Таких планет, як Gliese 12 b, дуже мало, тому ми можемо так уважно вивчити одну з них і дізнатися про її атмосферу та температуру", — сказав Вілсон.

Співкерівник дослідження та докторант Единбурзького університету та Університетського коледжу Лондона Лариса Палеторп, сказала, що це "унікальний кандидат" для подальших досліджень атмосфери, щоб допомогти розкрити деякі аспекти еволюції Сонячної системи.

"Земля залишається придатною для життя, але Венера — ні через повну втрату води. Атмосфера Gliese 12 b може навчити нас багато чому про шляхи придатності для життя планет у міру їх розвитку", — сказала вона.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Сліпа лють УДА неподалік Вовчанську, білий кінь
Обстріл друкарні в Харкові, "Сліпа лють" поблизу Вовчанська. Тиждень війни у фото
Український військовий
Новий пакет допомоги від США, Сили оборони взяли під контроль прикордоння Харківщини. 822 день війни. Онлайн
США надали Україні ще допомогу 275 млн доларів
США оголосили про чергову допомогу Україні на $275 млн Важливо
Долар по 40,1 грн
Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ

Вибір редакції
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Центр нової культури Some people Харків
"Ми, напевно, єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Дізнайтесь більше
Космічний корабель Starliner
NASA і Boeing відклали пробний політ космічного корабля Starliner з людьми на борту
Космічна ракета
NYT: Пентагон прагне розширити свої можливості для ведення війни в космосі
Вперше з 2003 року: на Землю обрушилася екстремальна геомагнітна буря
Вперше з 2003 року: на Землю обрушилася екстремальна геомагнітна буря — Головний центр спеціального контролю
SpaceX пропонує забронювати місця для польотів у космос
SpaceX пропонує забронювати місця для польотів у космос
На початок