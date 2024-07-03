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Reuters: члени НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро
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Reuters: члени НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро

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Reuters: члени НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. AP/Virginia Mayo

Союзники по НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні у розмірі 40 мільярдів євро наступного 2025 року.

Про це пише Reuters з посиланням на інформацію західноєвропейського дипломата, отриману агенцією у середу, 3 липня, за тиждень до зустрічі лідерів альянсу у Вашингтоні.

Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, додаючи близько 40 мільярдів євро на рік.

Зазначається, що лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

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