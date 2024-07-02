WSJ: НАТО призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні

НАТО має намір заснувати посаду відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За її даними, ним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. Він займатиметься довгостроковими потребами України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиметься він як перед штаб-квартирою Альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створять у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ.

За даними видання, відповідне рішення буде оголошено на саміті альянсу у Вашингтоні.

Газета The New York Times писала, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україні запропонують створити нову штаб-квартиру у Німеччині для управління військовою допомогою. Це стане гарантією довгострокової прихильності Альянсу безпеці країни, яку проголосили "мостом" до можливого членства Києва.