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Експерти ООН вимагають від РФ негайно звільнити журналіста Евана Гершковича
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Експерти ООН вимагають від РФ негайно звільнити журналіста Евана Гершковича

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Експерти ООН вимагають від РФ негайно звільнити журналіста Евана Гершковича
Еван Гершкович під час судового засідання в Москві, Росія, 23 квітня 2024 року. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

Експерти Організації Об’єднаних Націй з прав людини заявили, що Росія порушила міжнародне право, ув’язнивши репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, і повинна негайно його звільнити.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що робоча група з довільних затримань, що складається з незалежних експертів, скликана вищим правозахисним органом ООН, заявила про “разючу відсутність будь-яких фактичних чи юридичних обґрунтувань” для звинувачень у шпигунстві, висунутих проти 32-річного Гершковича.

Група з п’яти членів заявила, що американське громадянство Гершковича було причиною його затримання, і в результаті справа проти нього була дискримінаційною.

Голова робочої групи Метью Джиллетт сказав, що думка експертів ґрунтується на Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, який був прийнятий у 1966 році і який ратифікували майже всі країни-члени ООН.

“Угода — це те, що Росія добровільно підписала та взяла на себе зобов’язання, і тому відповідно до міжнародного права вона зобов’язана виконувати положення угоди”, — сказав він в інтерв’ю.

Джиллетт додав, що Росія повинна надати Гершковичу “належну компенсацію” за те, що він утримувався під вартою понад рік без законних підстав.

Що відомо про затримання журналіста WSJ Евана Гершковича

30 березня у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Видання у якому працював журналіст Еван Гершкович відреагувало на його затримання.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у повідомленні WSJ.

38 редакторів новинних видань по всьому світу підписали листа з вимогою звільнити журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали й засудили у Росії 30 березня за підозрою у шпигунстві.

2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього військового Пола Уілана, яких РФ звинуватила у шпигунстві на користь США.

17 квітня посолка Сполучених Штатів у Москві Лінн Трейсі вперше відвідала затриманого у РФ журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.

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