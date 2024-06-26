Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суд над Гершковичем у Росії продовжиться в серпні — Reuters
ЖУРНАЛІСТСудРОСІЯПОЛІТИКАЖиттяПолітикаПодіїСвіт

Суд над Гершковичем у Росії продовжиться в серпні — Reuters

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Еван Гершкович — суд продовжать у серпні
Журналіст WSJ Еван Гершкович у Московському міському суді, Росія, 18 квітня 2023 року. AP/Олександр Земляніченко

Посольство США в Росії заявило, що нема доказів за звинуваченнями проти американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Друге судове засідання відбудеться 13 серпня.

Про це повідомляють кореспонденти Reuters.

Засідання проходило у Свердловському обласному суді Єкатеринбурга. Воно було закритим і тривало понад дві години. Про причину перерви засідань не уточнювали.

Посольство Сполучених Штатів у Росії у зв'язку з початком судових слухань опублікувало свою позицію. Відомство стверджує, що РФ понад рік неправомірно утримувала Гершковича.

"Російська влада не надала жодних доказів на підтримку висунутих проти нього звинувачень, не змогла виправдати його подальше утримання під вартою та не змогла пояснити, чому робота Евана як журналіста є злочином", — ідеться в заяві посольства.

На думку МЗС США, Гершкович ні в чому не винен, а Кремль просто використовує американських громадян для власних політичних цілей.

Що відомо про затримання журналіста WSJ Евана Гершковича

30 березня у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Видання у якому працював журналіст Еван Гершкович відреагувало на його затримання.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у повідомленні WSJ.

38 редакторів новинних видань по всьому світу підписали листа з вимогою звільнити журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали й засудили у Росії 30 березня за підозрою у шпигунстві.

2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього військового Пола Уілана, яких РФ звинуватила у шпигунстві на користь США.

17 квітня посолка Сполучених Штатів у Москві Лінн Трейсі вперше відвідала затриманого у РФ журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Топ дня
Україна — Бельгія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024 з футболу
Україна — Бельгія: онлайн-трансляція матчу Євро-2024 з футболу Важливо
Україна — Бельгія: де дивитись матч Євро-2024 з футболу
Україна — Бельгія: де дивитись матч Євро-2024 з футболу Важливо
Під час матчу Україна — Бельгія розгорнули банер із зображенням Назарія Грінки Гринцевича
Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія "Грінки" Гринцевича
енергетика
В "Укренерго" повідомили про графіки відключень на 27 червня
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Лубінець: РФ утримує 25 журналістів
Лубінець: РФ утримує 25 журналістів
Кобра Хассані
Афганська журналістка, яку затримали в Росії, вилетіла додому — там їй загрожує страта
Джуліан Ассанж
Суд США виправдав засновника WikiLeaks Ассанжа та звільнив із зали суду
Еван Гершкович
Редакція The Wall Street Journal прокоментувала майбутній суд свого журналіста у Росії
На початок