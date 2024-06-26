Посольство США в Росії заявило, що нема доказів за звинуваченнями проти американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Друге судове засідання відбудеться 13 серпня.

Про це повідомляють кореспонденти Reuters.

Засідання проходило у Свердловському обласному суді Єкатеринбурга. Воно було закритим і тривало понад дві години. Про причину перерви засідань не уточнювали.

Посольство Сполучених Штатів у Росії у зв'язку з початком судових слухань опублікувало свою позицію. Відомство стверджує, що РФ понад рік неправомірно утримувала Гершковича.

"Російська влада не надала жодних доказів на підтримку висунутих проти нього звинувачень, не змогла виправдати його подальше утримання під вартою та не змогла пояснити, чому робота Евана як журналіста є злочином", — ідеться в заяві посольства.

На думку МЗС США, Гершкович ні в чому не винен, а Кремль просто використовує американських громадян для власних політичних цілей.

Що відомо про затримання журналіста WSJ Евана Гершковича

30 березня у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Про це повідомили російські ЗМІ, з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

Видання у якому працював журналіст Еван Гершкович відреагувало на його затримання.

"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його родиною", — йдеться у повідомленні WSJ.

38 редакторів новинних видань по всьому світу підписали листа з вимогою звільнити журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали й засудили у Росії 30 березня за підозрою у шпигунстві.

2 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова звільнити заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича та колишнього військового Пола Уілана, яких РФ звинуватила у шпигунстві на користь США.

17 квітня посолка Сполучених Штатів у Москві Лінн Трейсі вперше відвідала затриманого у РФ журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича.