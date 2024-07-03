Італія може замовити у Rheinmetall сотні танків на 20 млрд євро — ЗМІ

Італія планує замовити у німецького оборонного концерну Rheinmetall сотні танків на 20 млрд євро. Це стане найбільшим замовленням німецького оборонного концерну.

Про це повідомляє ділова газета Handelsblatt з посиланням на джерела в галузі.

Згідно з планом, італійський уряд придбає щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx і понад 200 основних бойових танків Panther в рамках замовлення, розподіленого на 15-річний період, повідомляє Handelsblatt.

Компанія Rheinmetall не спростувала повідомлення, коли її попросили це прокоментувати, однак заявила, що прокоментує його в належний час.

У червні джерело, близьке до цього питання, повідомило, що італійська оборонна і аерокосмічна група Leonardo LDOF.MI веде переговори з Rheinmetall про створення стратегічного альянсу з виробництва танків.

Представник Leonardo відмовився коментувати повідомлення Handelsblatt, заявивши, що це питання перебуває в руках італійського уряду.

На запит про коментар від італійського уряду негайної відповіді не надійшло.

Акції Leonardo зросли на 3,5% після публікації і станом на 07:45 середи, 3 липня, за Гринвічем збільшилися на 2,2%.

Напередодні стало відомо, що у Литві пропонують розпочати будівництво заводу оборонно-промислового концерну Rheinmetall без спеціального дозволу. З відповідною пропозицією виступило Міністерство економіки та інновацій країни. Раніше стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall має намір інвестувати понад 180 млн євро у завод із виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Литві, це має створити не менше 150 нових робочих місць.