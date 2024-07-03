Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна не готова йти на компроміс із Росією та відмовлятися від будь-якої території, щоб припинити війну.

Про це він сказав під час візиту до Вашингтона відповідаючи на питання про заяви Трампа про те, що він може швидко припинити війну, передає Reuters.

Єрмак заявив журналістам, що Київ дослухається до будь-яких порад щодо досягнення "справедливого миру": "Але ми (не) готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету".

На запитання, як Україна оцінює заяву Трампа про те, що він впорається з війною, Єрмак сказав: "Чесно відповім: не знаю. Подивимося".

Трамп під час дебатів з Байденом заявив, що якщо він буде переобраний у листопаді, він швидко розв’яже війну в Україні до вступу на посаду в січні. Але не розкрив подробиць свого плану. Він також назвав неприйнятною "пропозицію" Путіна про те, що Україна має відмовитися від чотирьох своїх областей і прагнення до членства в НАТО в обмін на припинення Росією вогню

Два ключові радники Трампа розповіли Reuters, що план експрезидента передбачає погрози скоротити допомогу США, якщо Київ не розпочне переговори з Москвою.

Раніше Politico з посиланням наджерела повідомило, що Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід, а також введе переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі.