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Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ
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Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ

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Україна отримала транш у розмірі 2,2 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), схвалений 28 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Прем'єр зазначив, що це частина коштів, передбачених програмою механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) обсягом 16 млрд доларів.

"Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", — зазначив Шмигаль.

28 червня МВФ схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів після четвертого перегляду чотирирічної кредитної програми фінансової допомоги Україні на загальну суму у 15,6 мільярда доларів.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

26 березня Україна отримала третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF у розмірі 880 млн доларів від МВФ.

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