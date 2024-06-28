МВФ схвалив виділення Україні ще 2,2 мільярда доларів — Reuters

Міжнародний валютний фонд (МВФ) сьогодні 28 червня схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення було ухвалено після четвертого перегляду чотирирічної кредитної програми фінансової допомоги Україні на загальну суму у 15,6 мільярда доларів.

Як пише Reuters, у звіті МВФ сказано, що результати діяльності України за програмою розширеного фінансування залишаються високими попри складні умови,

Наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 2,2 млрд доларів від МВФ у межах четвертого перегляду програми механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.