Україна отримала $880 млн від МВФ

Україна отримала третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF у розмірі 880 млн доларів від МВФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", — написав Шмигаль у Телеграм.

22 березня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення третього траншу Україні на суму приблизно 880 мільйонів доларів. Вони мають надійти в Україну протягом двох-трьох днів.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.