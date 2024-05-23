Україна потребує $5 млрд на закупівлю зброї — Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у державному бюджеті утворився розрив на суму у 5 мільярдів доларів, необхідних на закупівлю зброї.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському радіо".

Марченко підкреслив, що це питання "напевно найбільш актуальне зараз". За його словами, після того, як США розблокували пакет допомоги, в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку.

"Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не вирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків", — сказав міністр.

Марченко повідомив, що за останні пів року Україна мінімально отримувала допомоги від партнерів у військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається, переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів і інші речі, які зараз необхідні.

"На цей час, я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати це для наших партнерів, і ми думаємо яким чином ми це будемо перекривати вже найближчим часом", — сказав він.

За його словами, питання досить актуальне, оскільки є певні зобов'язання перед нашими партнерами, є програма Міжнародного валютного фонду. "Але ці видатки передбачають інший набір дій інструментів, ніж наприклад пошук коштів партнерів. Тобто ці видатки ми маємо перекривати самостійно, і вони досить великі. Тобто питання залишається, але є у нас план", — сказав він.

Міністр нагадав, що в найближчі тижні буде місія МВФ. "Нам потрібно успішно пройти четвертий перегляд програми. Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкувати з нашими партнерами шукати способи й рішення", — додав Марченко.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.