АРМА оголосила про початок продажу картин екснардепа Медведчука

Агенство з розшуку та менеджменту ативів (АРМА) прийняло рішення про продаж арештованих картин екснардепа і держзрадника Віктора Медведчука. Це рішення було прийнято 19 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юросіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"На засіданні Комісії йшлося про початок реалізації арештованих картин Медведчука. Рішенням Комісії оголошено про початок конкурсу та визначено дату оголошення переможця – 9 травня 2024 року. Продаж відбуватиметься на "Prozorro.Продажі", — йдеться у повідомленні.

При цьому заступник кервника АРМА і голова Комісії Грігола Катамадзе надав її членам інформацію відомство направило лист до Міністерства культури та інформаційної політики України із пропозицією залучення експертів до проведення експертизи. І у випадку встановлення в колекції картин Медведчука, які становлять культурну цінність для держави, або визначення їх предметами музейного значення, АРМА може прийняти рішення щодо призупинення процедури продажу таких полотен.

В АРМА додали, що така пропозиція з одного боку дозволить не зупинити надходження до коштів до держбюджету, які так необхідні Україні в часи війни, а з іншого – зберегти для нащадків шедеври культурної спадщини.

Також Катамадзе звернув увагу членів Комісії, що вилучені у 2022 році картини екснардепа весь цей час зберігаються в окрему приміщенні Національного художнього музею, відповідно до необхідних умов та температурного режиму.

16 квітня очільниця АРМА Олена Дума інформувала, що відомстово готує до реалізації 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.

Як повідомляв Мінкульт у квітні 2022 року під час кримінального провадження, співробітники ДБР та СБУ заарештували 264 картини Медведчука. За рішенням суду, їх передали в управління АРМА для реалізації. Зокрема, у колекції наявні роботи закарпатських митців ХХ століття, як-от Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка й Адальберта Ерделі, пейзаж живописця Володимира Орловського, картина Івана Айвазовського, а також ікони з бурштину і бісеру. Зараз ці твори перебувають у Національному художньому музеї на тимчасовому зберіганні.

Продаж арештованої яхти Медведчука

20 березня АРМА оголосила конкурсний відбір організатора торгів з продажу яхти екснардепа і держзрадника Віктора Медведчука

26 березня очільниця АРМА Олена Дума заявила, що нині триває робота, аби арештовану в Хорватії яхту екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука було продано, а гроші передано у державний бюджет України.

Яхта була арештована 17 березня 2022 року в порту хорватського міста Рієка. Слідчі дії відбулися завдяки санкціям, запровадженим Європейським союзом через вторгнення РФ до України.

92-метрова Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюються у 15-20 мільйонів доларів.

Віктор Медведчук — кум Путіна, держзрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.