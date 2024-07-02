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Світовий банк вперше визначив Україну як державу з доходами, вищими за середні
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Світовий банк вперше визначив Україну як державу з доходами, вищими за середні

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Україна має $5070 на людину середнього доходу
Гривні. Getty Images

Алжир, Іран, Монголія та Україна за 2023 рік піднялися з рівня доходу нижче середнього до вище середнього. Зокрема, в Україні визначили доходи на душу населення у 5070 доларів.

Про це йдеться в класифікації країн Світового банку.

Україна вперше з 1987 року перейшла на рівень вище середнього.

Як пояснив Світовий банк, на місце України в класифікації вплинуло відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) і скорочення населення на 15% після початку російського вторгнення. Крім того, зросли ціни на товари та послуги вітчизняного виробництва, що привело до значного збільшення валового національного доходуСумарна вартість товарів та послуг, що надходять у розпорядження певної країни за певний проміжок часу (ВНД) на душу населення на 18,5%.

"Хоча економіка України значно постраждала від російського вторгнення, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною діяльністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%) на відбудову", — ідеться в пресрелізі.

Водночас за 2023 рік три країни перейшли з категорії доходу вище середнього до категорії високого доходу. Це Болгарія, Палау та Росія.

На економічну активність у РФ вплинуло значне зростання військової діяльності, відновлення торгівлі (+6,8%), фінансового сектора (+8,7%) і будівництва (+6,6%).

В Україні середній дохід на душу населення оцінили в 5070 доларів, тоді як у РФ — 14 250 доларів.

Світовий банк поділяє економіки світу на 4 групи відповідно до методу Атласу 1989 року. Офіційні оцінки Світового банку щодо розміру економіки та класифікації країн за рівнем доходу базуються на показнику валового національного доходу (ВНД) на душу населення. Для порівняння між країнами оцінки конвертуються з одиниць місцевої валюти (LCU) у поточні долари США за методом "Атлас", який згладжує коливання обмінного курсу.

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