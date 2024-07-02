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Гетманцев про Бюджетну декларацію на 3 роки: є дискусійні моменти, будуть зауваження нардепів
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Гетманцев про Бюджетну декларацію на 3 роки: є дискусійні моменти, будуть зауваження нардепів

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Гетманцев про Бюджетну декларацію 2025-2027
Голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. УНІАН

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев вважає, що в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки є дискусійні моменти, зокрема соцстандарти, видатки на оборону та прогнози про ВВП. Імовірно, до декларації будуть зауваження депутатів.

Про це політик розповів у коментарі Суспільному.

Гетманцев пояснив, що бюджетна декларація — це стратегія розвитку у сфері фінансів, а отже, стратегія розвитку держави загалом, яка визначає пріоритети України на наступні 3 роки.

"Особливо важливий цей документ в умовах війни, де передбачуваність будь-яких процесів — важка. Декларація справді буде коригуватися, це закладено в бюджетному процесі", — каже він.

Після подання декларації протягом 10 днів Верховна рада може ухвалити два рішення: або взяти документ до відома, або подати свої пропозиції.

На думку Гетманцева, у поточній декларації є дискусійні моменти:

  • заморожування соціальних стандартів — мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму (розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на наступні 3 роки не збираються змінювати — ред.);
  • прогнози щодо зростання валового внутрішнього продукту (ВВП). Кабмін прогнозує менше зростання — до 8,4%, тоді як Міжнародний валютний фонд — до 8,7%. Відповідно, це тягне за собою меншу базу оподаткування;
  • зменшення видатків на оборонуВидатки держбюджету на оборону пропонуються на 2025 рік — 2226,8 млрд грн, 2026 рік — 1 626,8 млрд грн, 2027 рік — 1532,8 млрд грн. Навіть за оптимістичного сценарію, якщо завершиться війна, видатки на оборону безпеку не повинні зменшуватися, вважає Гетманцев і наводить приклад Ізраїлю.

Натомість Данило Гетманцев підтримує "достатньо збалансоване рішення щодо Дорожнього фондуДержавний дорожній фонд у 2025 році заплановано в обсязі 43 807,6 млн грн, у 2026 році — 124 002,7 млн грн, у 2027 році — 233 770,2 млн грн":

"Він не повертається на 100%, але повертається по 25% щороку. І я думаю, що це правильне рішення – розтягнути це на декілька років і таким чином повернути дійсно Дорожній фонд".

Стосовно фінансування бюджету, фахівець зазначив, що допомога для України від міжнародних партнерів зменшується і буде зменшуватися надалі.

"Це об'єктивні реалії, з якими нам треба жити. Тому ми повинні підлаштовувати власну фінансову систему до того, що зовнішні допомоги будуть зменшені", — каже Гетманцев. Він наголосив на потребі детінізації економіки України — це великий потенціал коштів у бюджет.

Нардеп переконаний, що бюджетну декларацію не приймуть без зауважень: "Почуємо точно позицію Кабміну і Мінфіну щодо, скажімо так, радикальних змін в макропоказниках".

Кабінет міністрів України 1 липня оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Мінімальну зарплатню у наступному році не підвищать, курс гривні до долара поступово зросте, дефіцит бюджету — зменшиться.

За планом, на 2025 рік прогнозується зростання ВВП на 2,7%, на 2026 рік — на 7,5%, на 2027 рік — на 6,2%.

Дефіцит бюджету у 2025 році становитиме 18,2%, у 2026-му — 10,3%, у 2027-му — 6,7%.

Курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/ 1 долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.

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