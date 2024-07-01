НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Economist: Україна має місяць, аби уникнути дефолту
ЕКОНОМІКАГРОШІУКРАЇНАМІНФІНЕкономікаВійнаПодіїСвіт

Economist: Україна має місяць, аби уникнути дефолту

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Іноземні власники облігацій поки не погодили для України призупинення виплат за державним боргом. Якщо цього не станеться, до 1 серпня Київ може оголосити дефолт.

Про це пише The Economist.

Протягом останніх двох років кредитори України погоджувалися призупиняти виплати з обслуговування боргу.

Відстрочка — як від державних, так і від приватних кредиторів — становить 15% ВВП на рік. Якби виплати лишалися обов'язковими, вони стали б другою за величиною статтею державних витрат після оборони. Наприкінці 2024 року співвідношення українського боргу до ВВП наблизиться до 94%. Не сприяє економіці війна, яка все ще триває.

Мораторій з боку приватних іноземних власників облігацій — зокрема французького Amundi та американського Pimco — закінчується 1 серпня.

Якщо не буде угоди з кредиторами, Україна має два варіанти. Перший — домовитися про продовження замороження виплат за боргом, як-от з офіційними кредиторами, які відтермінують виплати до 2027 року. Другий — оголосити дефолт.

"Якщо Україна оголосить дефолт, це стане відображенням тривожної недовіри приватних інвесторів до зобов'язань Заходу. У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу для відновлення країни", — пояснює The Economist.

Значна частина робіт з відбудови — спорудження базової інфраструктури, навчання персоналу задля відбудови — не буде прибутковим, а отже, має фінансуватися союзниками України. Нинішній економічний глухий кут породжує "тривожну перспективу", пише видання — виникне недовіра між партнерами України і приватними інвесторами.

17 червня Міністерство фінансів оголошувало, що Україна не змогла досягти згоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів США під час офіційних переговорів. Міністр Сергій Марченко запропонував кредиторам угоду, яка б знизила 60% від поточної вартості боргів, ті заперечили. Кредитори вважають 22% знижки більш прийнятними. Але перемовини триватимуть, пообіцяли в міністерстві.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що за підсумками 2023 року державний борг України перевищив 5,5 трлн гривень, збільшившись з початку повномасштабного вторгнення Росії удвічі.

Топ дня
Міни, група з розмінування Туреччини, Болгарії, Румунії
Стартувала операція з розмінування Чорного моря
Вербицького звільнили за власним бажанням
Заступник генпрокурора Вербицький звільнився Офiцiйно
Енергетика
Укренерго: 1 липня найбільші обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00
Удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові 30 червня
Ракетний обстріл Києва, Дніпра та удар по терміналу "Нової пошти" у Харкові. 858 день війни. Онлайн Оновлюється
Протести в Парижі
Нічна атака на Дніпро, протести в Парижі, обстріл Києва та вибухи в Росії: головні новини ранку 1 липня

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Онлайн-казино, декларації держпосадовців за 2023 рік
Близько 6,5 тис. держпосадовців задекларували виграші з казино та спортивних ставок
30 червня Україна отримує надлишки електрики з енергосистеми Польщі — Міненерго
30 червня Україна отримує надлишки електрики з енергосистеми Польщі — Міненерго
Значок Міжнародного валютного фонду
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання для України
Стан енергосистеми в Україні на ранок 28 червня
Без світла 459 населених пунктів, а через спеку зросло споживання — Укренерго
На початок