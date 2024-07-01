Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Що вона передбачає

Кабінет міністрів України оприлюднив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Мінімальну зарплатню у наступному році не підвищать, курс гривні до долара поступово зросте, дефіцит бюджету — зменшиться.

Про це йдеться в документі на сайті уряду.

За планом, на 2025 рік прогнозується зростання ВВП на 2,7%, на 2026 рік — на 7,5%, на 2027 рік — на 6,2%.

Дефіцит бюджету у 2025 році становитиме 18,2%, у 2026-му — 10,3%, у 2027-му — 6,7%.

Курс гривні у 2025 році підвищиться до 45 грн/ 1 долар, у 2026 році — до 46,5 грн, у 2027-му — до 46,4 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати у 2025-2027 роках становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році. Прожитковий мінімум за ці 3 роки також не зросте і становитиме для:

дітей віком до шести років — 2563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню.

Видатки на безпеку та оборону очікуються такі:

2025 рік — 2,2 трлн грн;

2026 — 1,6 трлн грн;

2027 — 1,5 трлн грн.

"Очікується, що валовий внутрішній продукт у 2024 році продовжить демонструвати відновлення, але цей процес може бути ускладнений безпековими ризиками та викликами", — ідеться в постанові.

Економіст Олександр Савченко в коментарі журналістці Суспільного пояснив, що ці цифри можуть бути реальними, але лише в тому випадку, якщо у 2025 році вже не буде війни.

"Виходячи з цього бюджету, можна зробити висновок, що війна у 2025 році буде завершуватися, а у 2026-2027 роках ми будемо спостерігати лише руйнівні наслідки війни, і саме тому там планується зменшити бюджетний дефіцит приблизно з 50% зараз до більш менш нормальних цифр. Але це можливо, тільки якщо завершиться війна. Я б так сказав, що в умовах війни робити прогнози навіть на рік — це дуже небезпечно", — зазначив фахівець.

Якщо війна не завершиться, то бюджетний дефіцит буде на рівні приблизно цього року — приблизно 40-45 млрд доларів, каже Савченко. За таких обставин навіть "мінімалка" у 8000 — дуже оптимістично, "оскільки просто не буде джерел виплати цих податків і це створить величезне напруження у суспільстві".

Щодо боргів перед кредиторами — як каже економіст, їх не треба боятися, якщо вони організовані на досить довгий час (Світовий банк, ЄС дали кредити на 20-25 років під маленький відсоток).

"Лякати має цифра обслуговування боргового навантаження. Тобто скільки грошей ми платимо на виплату процентів і погашення тіла кредиту. Ми були абсолютним чемпіоном ще до війни за таким показником", — каже Савченко.

Мінфіну потрібно працювати з кредиторами України, переважно приватними, щоби ті зменшили свої апетити стосовно відсотків — перейшли на 2-2,5%.

"Я вважаю, що це адекватна цифра. І щоб розтягнули борги в часі. Тобто щоб ми не повертали за 5-6, навіть 10 років, а за 15-20. І тоді в нас є великий шанс, якщо ми закінчимо війну на наших умовах і умовах наших союзників, гасити ці борги за рахунок арештованих коштів, плюс репарації, які нелегко буде організувати, але можливо", — підсумовує експерт.