Фонд Клуні подав у прокуратуру Австрії позов проти російських військових

Міжнародний центр захисту прав людини (CEHRI) та Фонд Джорджа й Амаль Клуні "За справедливість" (CFJ) подали позов до Федеральної прокуратури Австрії проти російських військових, яких підозрюють у сексуальному насильстві та вбивствах під час війни в Україні.

Про це йдеться на сайті Фонду.

Організації надали детальні докази проти фігурантів. Вони розповіли історії двох жінок, яких зґвалтували російські солдати на Київщині в лютому 2022 року.

Фонд Клуні розповідає, що Олену та Ольгу (імена змінені) вивели з їхніх домівок вночі російські військові напідпитку та їхній командир. Спочатку вони прийшли до Олени. Коли вона запитала, чи вб’ють її солдати, командир відповів, що їй нема чого боятися, бо "хлопці просто хочуть розважитися". Потім солдати пішли до Ольги. Коли її чоловік спробував завадити їм забрати її, солдати застрелили його на місці.

Після численних зґвалтувань та інших форм сексуального насильства обидві жінки змогли втекти додому. За кілька тижнів ЗСУ звільнили їхнє село. Одна з жінок залишилася в Україні, інша виїхала до Австрії.

Справу до Австрії подали проти безпосередніх виконавців злочинів, а також 7 командирів середньої та вищої ланки, яких ініціатива Фонду Клуні визначила як підозрюваних у злочинах проти людяності. Справа містить детальні докази, зібрані під час польових розслідувань в Україні, а також всебічний аналіз відкритих джерел, використаних для збору інформації про окремих злочинців та структури командування.

Австрійська неприбуткова організація CEHRI провела детальний юридичний аналіз, який демонструє, що Австрія має юрисдикцію для розслідування цих злочинів як воєнних злочинів та злочинів проти людяності в національних судах на основі екстериторіальних принципів юрисдикції. Таке законодавство включає принцип, що такі злочини становлять загрозу для всієї міжнародної спільноти.

CEHRI та CFJ закликають австрійську владу відкрити кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних, що дозволить їх арешт, екстрадицію та судове переслідування.

У жовтні 2023-го Фонд Клуні скерував три подання до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням розслідувати злочини росіян, скоєні в Україні. Фонд займається документуванням злочинів Росії від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України — на Одещині, Харківщині та Київщині.

А у червні правозахисниця та функціонерка проєкту Фонду Анна Нейстат заявила, що організація добиватиметься видачі закритих ордерів на арешт російських пропагандистів у Європі на тлі російського вторгнення в Україну.