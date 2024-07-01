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Єдина гарантія для України – членство в НАТО — голова Мюнхенської безпекової конференції
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Єдина гарантія для України – членство в НАТО — голова Мюнхенської безпекової конференції

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Зірка НАТО
Зірка НАТО біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, Бельгія. Omar Havana/Getty Images

Прийняття України в НАТО не буде на порядку денному саміту Північноатлантичного альянсу, який пройде 9-11 липня у Вашингтоні, але лише членство в НАТО дасть Україні довгострокову перспективу миру.

Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістоф Хойсген в інтерв'ю Rheinische Post.

"Вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному цього саміту. Проте я переконаний, що в довгостроковому періоді тільки членство в НАТО дає Україні тривалу перспективу миру. Угоди з Росією не варті паперу, на якому Путін ставить свій підпис. Україні довелося пережити цей гіркий досвід. Єдина гарантія – членство в НАТО", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, "що залишиться від України після цієї війни", голова MSC наголосив, що "міжнародна спільнота не прийме жодної зміни кордонів".

"Застосування сили не повинне виправдати себе. Сила закону не повинна програвати у змаганні із законом сильнішого", — сказав Хойсген.

Він також зазначив, що НАТО нині повертається до своїх джерел — це знову перш за все оборонний альянс.

"Так само, як вона успішно стримувала Радянський Союз, сьогодні вона має стримувати агресивну Росію", — сказав голова MSC.

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