Через сильні зливи, що тривають з 28 червня, у провінції Аньхой у Китаї евакуювали 195 тисяч мешканців. Потерпіли 811 тисяч.

Офіс метеорологічного бюро провінції Аньхой повідомив про сильні опади, що тривають з 28 червня.

Через опади рівень води в ділянці Аньхой основного потоку річки Янцзи продовжує зростати. О 7:00 29 червня рівень води на станції Хуйкоу становив 19,95 метра, що на 0,15 м вище попереджувального рівня.

Гідрологічне бюро провінції Аньхой оновило та опублікувало попередження про повінь для ділянки Аньхой основної течії річки Янцзи, нагадуючи громадськості посилити профілактику та своєчасно уникати небезпеки.

Китайська державна урядова агенція новин Сіньхуа повідомила, що станом на 16:00 30 червня від стихії постраждали 35 районів, зокрема Хуаншань, Сюаньчен, Аньцин, Тунлін, Чичжоу і Луань. Усього в провінції постраждали 811 тисяч людей.

26 тисяч фахівців борються з наслідками негоди.

За даними місцевої влади, як повідомляє англомовна державна мережа Китаю CGTN, мусили евакуювати 195 тисяч жителів. За даними Міністерства водних ресурсів КНР, річка Янцзи в Китаї переживає "повінь №1" у 2024 році.