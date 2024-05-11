НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Афганістані через повені загинули пів сотні людей
АФГАНІСТАНПриродаПодіїСвітПрирода

В Афганістані через повені загинули пів сотні людей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Повінь в Афганістані
Наслідки повені в Афганістані, 10 травня 2024 року. Sayed Abdul Baset Rahmani/Х (колишній Twitter)

Щонайменше 50 людей загинули та понад 100 отримали поранення в Афганістані в результаті повені, що сталася після сильного дощу в північній провінції Баглан.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ, додавши, що кількість загиблих може зрости, пише Reuters

Речник міністерства Абдул Матін Канії додав, що повінь сталася у понад п'яти районах Баглана, і що більш як 150 людей виявилися заблокованими у своїх будинках та потребують термінової допомоги.

Він відзначив, що на п'ятницю ввечері прогнозують два сильні шторми.

"Міністерство внутрішніх справ направило групи та гелікоптери в цей район, але через брак ламп нічного бачення у вертольотах операція може бути невдалою", — сказав Каніє.

Топ дня
Харків, обстріл
РФ розпочала наступ на Харківщині, США виділили Україні 400 млн доларів. 807 день війни. Онлайн Важливо
Вовчанськ, евакуація
На Харківщині тривають бойові дії, США виділили Україні 400 млн. 808 день війни. Онлайн
Зеленський
Зеленський обговорив із Сирським рішення, які дадуть більше можливостей для ЗСУ
Канада
Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів на закупівлю ППО для України Важливо
400 млн доларів від США Україні 10 травня
США підтвердили військову допомогу Україні ще на $400 млн: що там буде Доповнено

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Дізнайтесь більше
Афганська дипломатка
В Індії консулка Афганістану пішла у відставку після повідомлення про її причетність до контрабанди золота
В Афганістані розбився російський приватний літак із шістьма людьми: є виживші
В Афганістані розбився російський приватний літак із шістьма людьми: є виживші
Літак Falcon 10, зареєстрований в РФ, зник з радарів над Афганістаном
Літак Falcon 10, зареєстрований в РФ, зник з радарів над Афганістаном
Затриманих мігрантів поліція перевозить до депортаційного центру, Пакистан
Пакистан висилає з країни всіх афганців-нелегалів
На початок