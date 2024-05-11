В Афганістані через повені загинули пів сотні людей

Щонайменше 50 людей загинули та понад 100 отримали поранення в Афганістані в результаті повені, що сталася після сильного дощу в північній провінції Баглан.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ, додавши, що кількість загиблих може зрости, пише Reuters

Речник міністерства Абдул Матін Канії додав, що повінь сталася у понад п'яти районах Баглана, і що більш як 150 людей виявилися заблокованими у своїх будинках та потребують термінової допомоги.

Він відзначив, що на п'ятницю ввечері прогнозують два сильні шторми.

"Міністерство внутрішніх справ направило групи та гелікоптери в цей район, але через брак ламп нічного бачення у вертольотах операція може бути невдалою", — сказав Каніє.