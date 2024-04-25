У Кенії повінь охопила половину країни, загинули щонайменше 32 людини

Щонайменше 32 людини загинули, двоє вважаються зниклими безвісти після раптової повені, яка охопила майже половину Кенії. Всього постраждали близько 103 500 людей.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що із середини березня в Кенії зареєстровані сильні дощі, але протягом останнього тижня зливи посилилися, що призвело до масових повеней. Кенійський Червоний Хрест здійснив понад 188 рятувальних заходів з початку березня.

Деякі дороги в столиці Кенії — Найробі — були заблоковані, кілька районів залишилися під водою після сильних дощів.

"Ситуація в Найробі загострилася до крайнього рівня. Нам потрібні всі національні екстрені служби, мобілізовані для порятунку життів", — написав сенатор міста Едвін Сіфуна у своєму акаунті X.

Він поділився відео мешканців, які опинилися в пастці на дахах своїх будинків у неофіційному поселенні в Найробі.

Управління міських доріг Кенії частково закрило чотири дороги, які сильно постраждали, і попередило про затоплення на двох інших.

Залізниці Кенії призупинили рух приміських поїздів по всій країні.

"Ми змушені вжити цих запобіжних заходів, оскільки безпека наших клієнтів завжди має для нас першорядне значення", — йдеться в заяві залізничного оператора.

Метеорологічний департамент Кенії попередив, що сильні або дуже сильні опади продовжаться в деяких частинах країни і в четвер.