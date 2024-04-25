НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Кенії повінь охопила половину країни, загинули щонайменше 32 людини
АФРИКАдовкілляПриродаПодіїСвітПрирода

У Кенії повінь охопила половину країни, загинули щонайменше 32 людини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Повінь в Кенії
Дівчина пробирається крізь паводкові води після того, як річка Найробі вийшла з берегів і зруйнувала її будинок, Кенія, 24 квітня 2024 року. REUTERS/Monicah Mwangi

Щонайменше 32 людини загинули, двоє вважаються зниклими безвісти після раптової повені, яка охопила майже половину Кенії. Всього постраждали близько 103 500 людей.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що із середини березня в Кенії зареєстровані сильні дощі, але протягом останнього тижня зливи посилилися, що призвело до масових повеней. Кенійський Червоний Хрест здійснив понад 188 рятувальних заходів з початку березня.

Деякі дороги в столиці Кенії — Найробі — були заблоковані, кілька районів залишилися під водою після сильних дощів.

"Ситуація в Найробі загострилася до крайнього рівня. Нам потрібні всі національні екстрені служби, мобілізовані для порятунку життів", — написав сенатор міста Едвін Сіфуна у своєму акаунті X.

Він поділився відео мешканців, які опинилися в пастці на дахах своїх будинків у неофіційному поселенні в Найробі.

Управління міських доріг Кенії частково закрило чотири дороги, які сильно постраждали, і попередило про затоплення на двох інших.

Залізниці Кенії призупинили рух приміських поїздів по всій країні.

"Ми змушені вжити цих запобіжних заходів, оскільки безпека наших клієнтів завжди має для нас першорядне значення", — йдеться в заяві залізничного оператора.

Метеорологічний департамент Кенії попередив, що сильні або дуже сильні опади продовжаться в деяких частинах країни і в четвер.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
ЗСУ, Україна
Армія РФ тисне на кількох напрямках. Протягом минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення — Генштаб
Українські військові 25-ї ОПДБр на Донеччині
Мільярд доларів від США для України і постачання ракет ATACMS. 792 день війни. Онлайн
ATACMS
США таємно передали Україні далекобійні ракети у березні. Держдеп підтвердив ЗМІ
Новобранці 3 ОШБр
США виділили військову допомогу Україні, дрони СБУ вразили нафтобазу у Смоленській області РФ. 791 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Зеленський
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани та Уганди
Нігерійський чемпіон з шахів Тунде Онакойя
Збирає на освіту дітей в Африці: у Нью-Йорку нігерієць побив рекорд найдовшої гри у шахи
Протести в Нігері 26 липня, 2023 року
США планують виведення військ із Нігеру, який зближується з Москвою
Кенійський генерал та король Великої Британії
У Кенії розбився військовий гелікоптер із командувачем Сил оборони країни
На початок