На півдні Бразилії вирують зливи, які спричинили повені. Внаслідок негоди загинули щонайменше 37 людей, ще 74 — вважають зниклими безвісти.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
За інформацією агентство цивільної оборони, це четверта подібна екологічна катастрофа за рік після повеней у липні, вересні та листопаді 2023 року. Тоді загинули 75 людей.
Причиною повені також стало обрушення дамби на гідроелектростанції. Цілі міста в долині річки Такуарі повністю затоплені водою. Змило мости між містами.
Оператори повідомили про відключення електроенергії, зв'язку та водопостачання у всьому штаті Порту-Алегрі. За даними агентства цивільної оборони, понад 23 тисячі людей покинули свої домівки.
Злива почалася в понеділок і, як очікується, триватиме щонайменше до суботи, кажуть місцеві метеорологи.
Як пише агенство, на погоду в Південній Америці впливає кліматичний феномен Ель-Ніньо — періодична природна подія, яка нагріває поверхневі води в екваторіально-тихоокеанському регіоні. У Бразилії Ель-Ніньо історично спричиняв посуху на півночі та інтенсивні опади на півдні.
Цього року наслідки Ель-Ніньо особливо відчутні на фоні посухи в Амазонії. Вчені кажуть, що екстремальна погода прослідковується все частіше через зміни клімату, спричинені людиною.