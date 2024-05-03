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Бразилія страждає від сильних повеней: загинули понад 35 людей
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Бразилія страждає від сильних повеней: загинули понад 35 людей

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Повінь в Бразилії 2 травня 2024 року
Жінка на руках із собакою рятується від повені в Сан-Себастьян-ду-Кай, Бразилія, 2 травня 2024 року. AP/Carlos Macedo

На півдні Бразилії вирують зливи, які спричинили повені. Внаслідок негоди загинули щонайменше 37 людей, ще 74 — вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

За інформацією агентство цивільної оборони, це четверта подібна екологічна катастрофа за рік після повеней у липні, вересні та листопаді 2023 року. Тоді загинули 75 людей.

Причиною повені також стало обрушення дамби на гідроелектростанції. Цілі міста в долині річки Такуарі повністю затоплені водою. Змило мости між містами.

Оператори повідомили про відключення електроенергії, зв'язку та водопостачання у всьому штаті Порту-Алегрі. За даними агентства цивільної оборони, понад 23 тисячі людей покинули свої домівки.

Злива почалася в понеділок і, як очікується, триватиме щонайменше до суботи, кажуть місцеві метеорологи.

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Затоплені вулиці в Сан-Себастьян-ду-Кай через сильні дощі у Бразилії, 2 травня 2024 року АР/Carlos Macedo
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Жителі Сан-Себастьян-ду-Кай рятують собак через повінь у Бразилії, 2 травня 2024 року АР/Carlos Macedo

Як пише агенство, на погоду в Південній Америці впливає кліматичний феномен Ель-Ніньо — періодична природна подія, яка нагріває поверхневі води в екваторіально-тихоокеанському регіоні. У Бразилії Ель-Ніньо історично спричиняв посуху на півночі та інтенсивні опади на півдні.

Цього року наслідки Ель-Ніньо особливо відчутні на фоні посухи в Амазонії. Вчені кажуть, що екстремальна погода прослідковується все частіше через зміни клімату, спричинені людиною.

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