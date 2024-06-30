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У Парижі після перших результатів екзитполів спалахнули протести
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У Парижі після перших результатів екзитполів спалахнули протести

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Протести в Парижі
Протестувальники на демонстрації проти французької ультраправої партії "Національне об’єднання" на вулиці Парижа, Франція, 1 липня 2024 року. REUTERS/Fabrizio Bensch

Тисячі людей зібралися на площі Республіки в Парижі в ніч проти 1 липня. Вони протестували проти перших результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі Марін Ле Пен.

Про це повідомляє FRANCE 24.

У Франції 30 червня відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. За результатами екзитполів у першому турі перемагає ультраправа (опозиційна) партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен.

Частина протестувальників залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "вкрай правих". Декілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончика з фарбою.

Журналісти FRANCE 24 з місця подій повідомили, що більшість демонстрантів були молодими.

Ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен лідирує у першому турі парламентських виборів у Франції, передає Le Figaro. За даними екзитполів, в неї близько 34% голосів.

На другому місці блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирає 21,5% голосів. Другий тур виборів відбудеться 7 липня.

Голова лівого альянсу (президентська партія) "Новий народний фронт" Жан-Люк Меланшон заявив, що партія зніме кандидатів, які посядуть треті місця, щоб збільшити шанси інших кандидатів перемогти партію Марін Ле Пен у другому турі парламентських виборів.

За підсумками нинішніх виборів у Франції може з’явитися перший ультраправий уряд країни після Другої світової війни. Чи вдасться Макрону кинути їм виклик, попри невтішні прогнози — читайте в матеріалі Суспільного.

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