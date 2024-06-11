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Макрон заявив, що не піде у відставку після позачергових парламентських виборів
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Макрон заявив, що не піде у відставку після позачергових парламентських виборів

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Макрон заявив, що не піде у відставку після позачергових парламентських виборів
Президент Франції Еммануель Макрон. AP

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не піде у відставку, яким би не був результат позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє журнал Figaro.

В інтерв'ю журналу Figaro Макрон відповів на запитання про можливу відставку у разі перемоги Національного об'єднання на парламентських виборах, які відбудуться через три тижні після розпуску Асамблеї.

Макрон виключив можливість піти у відставку з поста президента республіки, “незалежно від результату”, після закінчення парламентських виборів.

Макрон прокоментував припущення, згідно з яким ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен вимагатиме його відставки в разі перемоги на парламентських виборах.

“Не RN пише Конституцію”, — заявив президент Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон 9 червня розпустив Національні збори — французький парламент. Він ухвалив таке рішення після поразки на виборах в Європарламент.

Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.

Перед тим партія Макрона зазнала поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен набирало близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Вибори до Європарламенту традиційно проходили протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

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