Масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Ізраїль і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі.

Про це пише Politico з посиланням на американську розвідку.

Представники США намагаються переконати обидві сторони в деескалації, але ця угода перебуває в стадії напружених переговорів, офіційні особи США не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом погодяться на угоду. Тим часом Армія оборони Ізраїлю та Хезболла розробили плани бою та намагаються придбати додаткову зброю, за словами двох високопоставлених чиновників США, ознайомлених із розвідданими.

Обидві сторони публічно заявили, що не хочуть йти на війну, але високопосадовці США дедалі більше вірять, що, ймовірно, спалахнуть інтенсивні бої, попри спроби запобігти цьому.

Ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні, за словами іншого високопоставленого чиновника США, якому, як і іншим учасникам цієї історії, було надано анонімність, щоб вільно говорити про конфіденційні розвіддані.

Війна між Ізраїлем і Хезболлою може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне адміністрацію Байдена до глибшої взаємодії з регіоном, який вона роками намагалася покинути. Це також загрожує ще однією гуманітарною катастрофою, вдаривши по гуманітарній спільноті в той час, коли вона і без того напружена і намагається впоратися з кризою в Газі.

Розвідка США пропонує дещо більш консервативну оцінку, ніж розвідка з деяких частин Європи. Деякі європейські країни підраховують, що війна між Ізраїлем і Хезболлою може статися за кілька днів. Багато хто радив своїм громадянам залишити Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей з країни. Державний департамент у четвер опублікував рекомендації щодо подорожей для громадян США, закликаючи їх «рішуче переглянути» поїздку до Лівану.

Двоє високопоставлених чиновників підкреслили, що поки неясно, коли саме може початися війна, але відзначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси та військовий потенціал.

Речник Ради національної безпеки Адрієн Вотсон заявила, що адміністрація працює над «дипломатичним рішенням», яке дозволить громадянам Ізраїлю та Лівану повернутися до своїх домівок.

"Ми також продовжуємо зусилля для досягнення угоди, яка призведе до остаточного припинення війни в Газі. Угода про припинення вогню та заручників у Газі прискорить можливість прогресу, включаючи тривалу безпеку та спокій уздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном. Зараз ця угода укладена з ХАМАС. Рішення в руках ХАМАС", – сказала вона.

Що відомо про атаки Хезболли на Ізраїль

"Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю майже одразу після того, як ХАМАС вторгся в Ізраїль 7 жовтня. Десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути свої місця через продовження цикл ракетних і ракетних атак "Хезболли", а також ізраїльських авіаударів і артилерійського вогню.

Близько 200 бойовиків "Хезболли" та 35 мирних жителів у Лівані були вбиті протягом майже п'яти місяців щоденних зіткнень на низькому рівні між ліванським угрупованням бойовиків та ізраїльськими силами на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, союзником "Хезболли". В Ізраїлі в результаті терактів "Хезболли" загинули дев'ять солдатів і дев'ятеро мирних жителів.