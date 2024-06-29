30 червня — 857 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Росія вдарила ракетою оп Вільнянську на Запоріжжі, є загиблі та поранені, зокрема діти.
- 30 червня графіки знеструмлень діятимуть протягом усієї доби.
- Євросоюз ухвалив санкції проти Білорусі.
- Військові РФ з безпілотника атакували жителя Одрадокам’янки на Херсонщині.