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Ракетний удар по Вільнянську, ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 857 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Ракетний удар по Вільнянську, ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 857 день війни. Онлайн

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Вільнянськ
Пожежники працюють на місці російського ракетного удару місті Вільнянськ на Запоріжжі, 29 червня 2024. REUTERS

30 червня — 857 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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