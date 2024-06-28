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Удар по багатоповерхівці в Дніпрі, повернення цивільних з полону РФ. 856 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуТоп дняПодії

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі, повернення цивільних з полону РФ. 856 день війни. Онлайн

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Удар по Дніпру 28 червня
Російські військові атакували Дніпро 28 червня 2024 року. Ракетою пошкодило дев'ятиповерхівку, кілька поверхів було зруйновано, є загиблі та поранені. REUTERS/Mykola Synelnykov

29 червня — 856 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень — Генштаб

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ російських військ.

Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб.

За даними Генштабу, російська армія завдала по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також російські військові задіяли 328 дронів-камікадзе.

Армія РФ здійснила понад 3180 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктів зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

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