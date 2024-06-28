29 червня — 856 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень — Генштаб
Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ російських військ.
Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб.
За даними Генштабу, російська армія завдала по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також російські військові задіяли 328 дронів-камікадзе.
Армія РФ здійснила понад 3180 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктів зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.